***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.08.2022 09:07
***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOKTA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çelik Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057905
BIST
18:053.122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.132
En Düşük
3.070
18:0518,1329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0233
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1359
En Düşük
18,0790
18:0518,0361
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0316
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,0802
En Düşük
18,0124
18:051.018,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,05
|Açılış
|: 1.018,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.018,93
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|13,42
|65.013.915
|% 10,00
|
|BFREN
|1.306,80
|15.198.934
|% 10,00
|
|FLAP
|6,82
|90.999.651
|% 10,00
|
|OBASE
|15,84
|142.565.624
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|1.008.475
|% 10,00
|
|SANFM
|18,10
|30.740.022
|% -9,50
|
|ULUSE
|142,00
|34.010.144
|% -8,03
|
|KGYO
|17,38
|33.417.418
|% -7,55
|
|DIRIT
|3,99
|387.709
|% -7,21
|
|DOBUR
|46,82
|2.132.431
|% -5,76
|
|AKBNK
|11,48
|5.598.246.058
|% 6,69
|
|YKBNK
|6,28
|5.520.983.102
|% 8,46
|
|THYAO
|67,80
|5.290.049.415
|% 0,07
|
|EKGYO
|3,97
|3.309.042.904
|% 2,32
|
|SISE
|25,62
|3.219.137.673
|% 0,95
|
|YKBNK
|6,28
|5.520.983.102
|% 8,46
|
|EKGYO
|3,97
|3.309.042.904
|% 2,32
|
|AKBNK
|11,48
|5.598.246.058
|% 6,69
|
|ALBRK
|2,29
|636.644.156
|% 9,57
|
|ISCTR
|8,20
|2.157.867.387
|% 9,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1278
|18,1329
|% 0,13
|
|Euro
|18,0236
|18,0361
|% -0,17
|
|Sterlin
|21,3525
|21,4596
|% -0,06
|
|Frank
|18,7099
|18,8226
|% 0,01
|
|Riyal
|4,8129
|4,8371
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|-2,98
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|0,05
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|45,00
|
|Tam
|6.838
|6.909
|-7,00
|
|Yarım
|3.332
|3.378
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.688
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,04
|19,06
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,34
|