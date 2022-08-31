***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
31.08.2022 09:18
***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOKTA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çelik Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059005
BIST
18:053.165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
0
En Düşük
0
18:0518,1994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0019
|Açılış
|: 18,2230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2250
|
18,2259
En Düşük
18,1408
18:0518,2309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0204
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,2824
En Düşük
18,1948
18:051.007,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,23
|Açılış
|: 1.007,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
1.004,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YYAPI
|1,26
|15.877.230
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,15
|7.871.365
|% 0,00
|
|KRDMA
|9,25
|28.575.125
|% 0,00
|
|KRDMB
|9,25
|13.463.978
|% 0,00
|
|KNFRT
|9,25
|30.962.224
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,26
|15.877.230
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,15
|7.871.365
|% 0,00
|
|KRDMA
|9,25
|28.575.125
|% 0,00
|
|KRDMB
|9,25
|13.463.978
|% 0,00
|
|KNFRT
|9,25
|30.962.224
|% 0,00
|
|THYAO
|70,45
|6.083.455.503
|% 0,00
|
|PETKM
|13,45
|6.013.954.989
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,86
|3.918.253.915
|% 0,00
|
|HALKB
|7,84
|3.635.932.262
|% 0,00
|
|GARAN
|24,22
|3.503.552.993
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,86
|3.918.253.915
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,03
|2.106.207.830
|% 0,00
|
|HALKB
|7,84
|3.635.932.262
|% 0,00
|
|PETKM
|13,45
|6.013.954.989
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,96
|3.250.901.328
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1889
|18,1950
|% -0,03
|
|Euro
|18,2307
|18,2408
|% 0,17
|
|Sterlin
|21,1769
|21,2831
|% 0,34
|
|Frank
|18,6152
|18,7274
|% 0,26
|
|Riyal
|4,8277
|4,8520
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.723
|-1,84
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.009
|1,60
|
|Cumhuriyet
|6.761
|6.863
|-37,00
|
|Tam
|6.765
|6.831
|-1,00
|
|Yarım
|3.296
|3.340
|0,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.669
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,46
|18,49
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,82
|10,84
|0,06
|
|B. Petrol
|98,81
|98,81
|0,97
|