***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.09.2022 09:15
***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOKTA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çelik Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059203
BIST
10:353.155
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -16,22
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.169
En Düşük
3.144
10:3518,2096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0247
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2271
En Düşük
18,1848
10:3518,2984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0015
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,3311
En Düşük
18,2201
10:35998,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,14
|Açılış
|: 998,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
995,85
BIST En Aktif Hisseler10:33
|SMRTG
|41,18
|77.330.085
|% 9,99
|
|KONTR
|47,86
|175.937.206
|% 9,96
|
|ATSYH
|157,00
|2.668.686
|% 9,79
|
|BRMEN
|2,98
|325.315
|% 8,36
|
|HUNER
|4,04
|70.767.907
|% 8,02
|
|MTRKS
|52,80
|1.249.090
|% -9,97
|
|COSMO
|35,08
|281.657
|% -9,96
|
|MMCAS
|3,80
|102.353
|% -7,32
|
|BASCM
|3,53
|132.957
|% -7,11
|
|CANTE
|82,25
|3.706.388
|% -5,02
|
|HALKB
|9,05
|1.186.870.230
|% 4,99
|
|THYAO
|71,65
|1.098.455.218
|% -1,98
|
|VAKBN
|7,82
|882.377.584
|% 6,98
|
|PETKM
|14,09
|716.074.105
|% -2,29
|
|EKGYO
|4,04
|547.735.797
|% 0,75
|
|EKGYO
|4,04
|547.735.797
|% 0,75
|
|HALKB
|9,05
|1.186.870.230
|% 4,99
|
|VAKBN
|7,82
|882.377.584
|% 6,98
|
|ZOREN
|3,05
|209.380.607
|% 4,10
|
|YKBNK
|7,04
|480.098.657
|% 0,00
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2003
|18,2085
|% 0,13
|
|Euro
|18,2584
|18,2754
|% -0,12
|
|Sterlin
|21,0816
|21,1873
|% 0,01
|
|Frank
|18,5746
|18,6865
|% 0,24
|
|Riyal
|4,8306
|4,8548
|% 0,13
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|-5,47
|
|Altın Gr.
|999
|999
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.715
|6.767
|-7,00
|
|Yarım
|3.272
|3.309
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.654
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,79
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,42
|10,44
|-0,10
|
|B. Petrol
|94,87
|94,87
|-0,77
|