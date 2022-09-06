***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.09.2022 09:04
***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOKTA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çelik Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060331
BIST
11:093.418
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 59,29
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.382
11:0918,2326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0169
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2326
En Düşük
18,1962
11:0918,1674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0741
|Açılış
|: 18,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0825
11:091.005,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,68
|Açılış
|: 1.005,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler11:07
|INVEO
|18,59
|77.583.150
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|20.937.631
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|717.395
|% 9,95
|
|HALKB
|10,85
|628.860.384
|% 9,93
|
|VKING
|7,64
|5.307.157
|% 9,93
|
|MTRKS
|38,52
|8.307.185
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|9.279.862
|% -9,95
|
|COSMO
|36,20
|263.319
|% -6,70
|
|PRKME
|13,70
|38.760.091
|% -6,04
|
|BJKAS
|7,60
|70.422.072
|% -5,71
|
|YKBNK
|8,28
|3.486.865.972
|% 2,10
|
|EREGL
|32,88
|2.917.237.061
|% 6,13
|
|KRDMD
|13,93
|2.258.771.161
|% 8,15
|
|AKBNK
|15,05
|1.892.378.221
|% 6,06
|
|SISE
|26,52
|1.717.692.502
|% 3,03
|
|YKBNK
|8,28
|3.486.865.972
|% 2,10
|
|EKGYO
|4,44
|1.497.831.588
|% 1,37
|
|KRDMD
|13,93
|2.258.771.161
|% 8,15
|
|AKBNK
|15,05
|1.892.378.221
|% 6,06
|
|ISCTR
|10,07
|1.043.536.767
|% 4,46
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2264
|18,2317
|% 0,09
|
|Euro
|18,1546
|18,1614
|% 0,38
|
|Sterlin
|21,0453
|21,1509
|% 0,57
|
|Frank
|18,5481
|18,6598
|% 0,14
|
|Riyal
|4,8354
|4,8597
|% 0,07
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|5,67
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.006
|3,90
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.773
|6.832
|20,00
|
|Yarım
|3.300
|3.341
|10,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.672
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,41
|18,44
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,80
|10,81
|0,16
|
|B. Petrol
|95,78
|95,78
|0,04
|
Seans Raporu
11:07
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11:22EREGL
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