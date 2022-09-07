***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.09.2022 09:08
***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOKTA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çelik Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060824
BIST
12:123.376
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -15,54
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
12:1218,2386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0042
|Açılış
|: 18,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
12:1218,0750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0237
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
12:12999,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,86
|Açılış
|: 999,53
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,00
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler12:08
|ORGE
|12,98
|50.614.635
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|457.981
|% 10,00
|
|ROYAL
|4,74
|3.774.770
|% 9,98
|
|ZRGYO
|4,53
|83.630.000
|% 9,95
|
|CUSAN
|14,15
|23.134.293
|% 9,95
|
|MTRKS
|34,68
|7.793.879
|% -9,97
|
|DMSAS
|8,36
|7.594.251
|% -7,11
|
|COSMO
|32,60
|526.066
|% -6,64
|
|SANEL
|10,11
|1.134.708
|% -5,95
|
|ISFIN
|8,34
|34.987.918
|% -5,76
|
|YKBNK
|8,04
|3.989.800.197
|% -2,90
|
|AKBNK
|15,17
|3.213.660.303
|% -2,57
|
|EKGYO
|4,80
|2.757.767.236
|% 6,43
|
|THYAO
|74,00
|2.567.869.796
|% 0,48
|
|ISCTR
|10,30
|1.796.789.171
|% -2,18
|
|EKGYO
|4,80
|2.757.767.236
|% 6,43
|
|YKBNK
|8,04
|3.989.800.197
|% -2,90
|
|AKBNK
|15,17
|3.213.660.303
|% -2,57
|
|ISCTR
|10,30
|1.796.789.171
|% -2,18
|
|VAKBN
|10,74
|1.688.113.846
|% 6,55
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2217
|18,2491
|% 0,08
|
|Euro
|18,0598
|18,0682
|% 0,09
|
|Sterlin
|20,9096
|21,0145
|% -0,11
|
|Frank
|18,4802
|18,5915
|% 0,22
|
|Riyal
|4,8386
|4,8629
|% 0,07
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|2,65
|
|Altın Gr.
|999
|1.000
|2,15
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|8,00
|
|Tam
|6.774
|6.863
|23,00
|
|Yarım
|3.301
|3.350
|11,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.678
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,17
|18,20
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|0,10
|
|B. Petrol
|92,48
|92,48
|-0,35
|
Seans Raporu
12:08
daha fazla
-
12:23ISFIN
Yüzde -5.76 oranında düşüşle 8.34 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 229, 494 adet işlem
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12:22KRDMB
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 10.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 540, 223 adet işlem
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12:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, HALKB, TCELL
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12:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 52 kaybederek (% -0.55 ) 3, 009
-
12:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKO, BRMEN, ROYAL, CUSAN, ORGE, ZRGYO