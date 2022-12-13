***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.12.2022 09:19
***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOKTA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çelik Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086780
BIST
18:055.193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.223
En Düşük
5.058
18:0518,6491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0122
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6782
En Düşük
18,5591
18:0519,7051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0695
|Açılış
|: 19,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7051
En Düşük
19,5690
18:051.070,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,08
|Açılış
|: 1.070,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.070,88
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASELS
|58,85
|7.601.447.460
|% 10,00
|
|SILVR
|17,60
|173.304.857
|% 10,00
|
|POLTK
|1.272,70
|32.416.916
|% 10,00
|
|HUNER
|14,09
|80.423.144
|% 9,99
|
|KOZAL
|466,80
|2.091.235.815
|% 9,99
|
|EMNIS
|62,00
|4.482.819
|% -7,05
|
|DOKTA
|51,00
|164.224.473
|% -7,02
|
|IDEAS
|48,10
|71.403.300
|% -5,31
|
|KAPLM
|116,70
|26.510.511
|% -3,87
|
|UFUK
|68,45
|4.965.526
|% -3,59
|
|THYAO
|145,00
|12.502.455.028
|% 2,84
|
|SAHOL
|40,80
|8.632.745.823
|% 1,75
|
|ASELS
|58,85
|7.601.447.460
|% 10,00
|
|EKGYO
|7,88
|5.641.480.275
|% 4,23
|
|YKBNK
|11,61
|5.562.833.025
|% 2,29
|
|EKGYO
|7,88
|5.641.480.275
|% 4,23
|
|SKBNK
|2,80
|1.355.707.962
|% 5,26
|
|YKBNK
|11,61
|5.562.833.025
|% 2,29
|
|TSKB
|4,19
|1.778.864.606
|% 5,81
|
|ISCTR
|11,13
|4.452.420.616
|% 5,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6384
|18,6512
|% 0,08
|
|Euro
|19,6719
|19,6908
|% 0,28
|
|Sterlin
|22,8278
|22,9422
|% 0,14
|
|Frank
|19,8535
|19,9731
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9425
|4,9673
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|4,97
|
|Altın Gr.
|1.070
|1.070
|3,71
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.293
|-38,00
|
|Tam
|7.207
|7.261
|18,00
|
|Yarım
|3.490
|3.550
|9,00
|
|Çeyrek
|1.750
|1.774
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,47
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,04
|14,06
|0,09
|
|B. Petrol
|79,05
|79,05
|1,06
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KOZAA
Yüzde 9.83 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 426, 286 adet işlem
-
17:57ALFAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 280.30 lira fiyatla işlem gören hissede 763, 070 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 249, 75 artarak (% 4.66 ) 5, 606
-
17:56XU100
Endeks 5, 215 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 2 üstünde . İşlem hacmi 126, 081.00 milyon TL de
-
17:55SILVR
Yüzde 10.00 oranında artışla 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 071, 112 adet işlem