***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.12.2022 09:15
***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOKTA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çelik Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087418
BIST
11:005.220
En Yüksek
|Değişim
|: 3,04%
|| 153,79
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.221
En Düşük
5.174
11:0018,6500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0279
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6537
En Düşük
18,6022
11:0019,8613
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0381
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9336
En Düşük
19,8363
11:001.072,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -9,09
|Açılış
|: 1.072,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.071,60
BIST En Aktif Hisseler10:57
|UZERB
|196,90
|609.406
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|143.405.631
|% 9,99
|
|PLTUR
|11,01
|263.678
|% 9,99
|
|BTCIM
|44,76
|33.111.978
|% 9,98
|
|TDGYO
|14,92
|22.946.102
|% 9,95
|
|MZHLD
|12,90
|40.911.212
|% -4,44
|
|SILVR
|20,16
|71.973.668
|% -3,54
|
|KUYAS
|27,02
|143.496.308
|% -3,43
|
|RALYH
|46,94
|220.891.182
|% -3,30
|
|VAKKO
|62,75
|16.545.652
|% -2,41
|
|ENKAI
|25,18
|1.485.845.504
|% 8,07
|
|THYAO
|141,20
|1.439.569.129
|% 3,07
|
|ASELS
|58,30
|1.228.074.030
|% 3,37
|
|KRDMD
|18,62
|1.181.341.088
|% 4,55
|
|EKGYO
|8,11
|1.074.200.970
|% 2,01
|
|EKGYO
|8,11
|1.074.200.970
|% 2,01
|
|SKBNK
|2,81
|280.249.450
|% 3,31
|
|ISCTR
|11,59
|955.875.680
|% 3,76
|
|KRDMD
|18,62
|1.181.341.088
|% 4,55
|
|SNGYO
|3,66
|226.244.793
|% 0,83
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6479
|18,6513
|% 0,16
|
|Euro
|19,8469
|19,8594
|% -0,20
|
|Sterlin
|23,0162
|23,1316
|% -0,26
|
|Frank
|20,0446
|20,1653
|% -0,21
|
|Riyal
|4,9453
|4,9701
|% 0,13
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.073
|-9,31
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.221
|7.277
|-51,00
|
|Yarım
|3.497
|3.557
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.754
|1.778
|-13,00
|
Seans Raporu
10:57
daha fazla
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11:13PRKME
Yüzde 6.46 oranında artışla 27.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 742, 078 adet işlem
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11:12ALBRK
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11:09XU100
Endeks 5, 214 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 91 üstünde . İşlem hacmi 23, 325.00 milyon TL de