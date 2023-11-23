***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.11.2023 17:30
***DOKTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOKTA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çelik Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219670
BIST
'
17:597.899
En Düşük
|Değişim
|: -1,11%
|| -88,44
|Açılış
|: 7.992
|
|Önceki Kapanış
|: 7.987
|
7.899
En Yüksek
8.062
17:5928,8496
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0016
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9200
|
28,8872
En Düşük
28,5567
17:5931,5245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0926
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4500
|
31,6227
En Düşük
31,2229
17:591.845,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,03
|Açılış
|: 1.845,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,73
|
1.854,81
En Düşük
1.830,57
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SAMAT
|29,48
|136.697.108
|% 10,00
|
|LIDFA
|10,78
|272.934.789
|% 10,00
|
|TERA
|44,24
|119.042.630
|% 10,00
|
|VERTU
|48,62
|120.107.592
|% 10,00
|
|FONET
|28,66
|129.159.287
|% 9,98
|
|YBTAS
|130.077,50
|11.412.938
|% -10,00
|
|DAPGM
|62,20
|31.966.695
|% -9,99
|
|ISBTR
|648.097,50
|2.644.293
|% -9,99
|
|ORMA
|202,90
|10.398.991
|% -9,98
|
|PRZMA
|49,60
|41.644.943
|% -9,98
|
|THYAO
|260,75
|16.367.918.856
|% -0,48
|
|ISCTR
|21,14
|6.224.244.415
|% -0,28
|
|YKBNK
|17,59
|5.386.405.825
|% 2,45
|
|AKBNK
|31,46
|5.009.791.408
|% 1,88
|
|TUPRS
|149,90
|4.684.476.142
|% -3,66
|
|YKBNK
|17,59
|5.386.405.825
|% 2,45
|
|ISCTR
|21,14
|6.224.244.415
|% -0,28
|
|EKGYO
|7,26
|1.628.022.856
|% -3,97
|
|IHLAS
|1,33
|261.950.282
|% -2,21
|
|ZOREN
|4,97
|847.852.134
|% -1,58
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8220
|28,8329
|% -0,06
|
|Euro
|31,4742
|31,5221
|% 0,29
|
|Sterlin
|36,0121
|36,1927
|% 0,19
|
|Frank
|32,4937
|32,6894
|% -0,07
|
|Riyal
|7,6635
|7,7019
|% -0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,70
|23,72
|% 0,66
|
|Platin
|915,71
|917,68
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.042,75
|1.046,68
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,75
|80,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.990,27
|1.990,62
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59AKCNS
Yüzde -3.74 oranında düşüşle 157.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 086, 173 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 7, 969 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 23 altında . İşlem hacmi 93, 410.00 milyon TL de
-
17:58TARKM
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 699.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 184, 167 adet işlem
-
17:57KOZAA
Yüzde -3.24 oranında düşüşle 56.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 175, 490 adet işlem
-
17:56DESA
Yüzde -3.29 oranında düşüşle 20.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 246, 926 adet işlem