***DOKTA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
06.06.2022 09:19
***DOKTA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [DOKTA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 'nin 02.06.2022 tarihinde başlayan % 39,65517 oranındaki bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 16.06.2022 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034763
BIST
18:052.648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
0
En Düşük
0
18:0516,6576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0842
|Açılış
|: 16,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,6800
En Düşük
16,5644
18:0517,8601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1186
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,8642
En Düşük
17,7366
18:05985,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 4,80
|Açılış
|: 985,56
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
988,08
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISSEN
|24,14
|48.602.560
|% 0,42
|
|TGSAS
|14,26
|8.001.530
|% 0,00
|
|ULAS
|3,06
|847.352
|% 0,00
|
|YBTAS
|20.000,00
|200.385
|% 0,00
|
|YAYLA
|3,13
|13.253.365
|% 0,00
|
|TGSAS
|14,26
|8.001.530
|% 0,00
|
|ULAS
|3,06
|847.352
|% 0,00
|
|YBTAS
|20.000,00
|200.385
|% 0,00
|
|YAYLA
|3,13
|13.253.365
|% 0,00
|
|TLMAN
|29,12
|7.600.597
|% 0,00
|
|THYAO
|47,86
|5.066.621.395
|% 0,00
|
|SASA
|44,28
|4.440.231.645
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,10
|4.110.628.044
|% 0,00
|
|GARAN
|16,14
|3.077.474.046
|% 0,00
|
|SISE
|21,88
|2.691.610.540
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,10
|4.110.628.044
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,87
|1.094.383.928
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,98
|1.726.636.198
|% 0,00
|
|ODAS
|3,00
|938.073.341
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,19
|1.028.456.560
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6476
|16,6546
|% 0,49
|
|Euro
|17,8399
|17,8574
|% 0,65
|
|Sterlin
|20,6564
|20,7600
|% -0,15
|
|Frank
|17,0429
|17,1456
|% 0,31
|
|Riyal
|4,4263
|4,4485
|% 0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|-0,54
|
|Altın Gr.
|985
|985
|4,28
|
|Cumhuriyet
|6.562
|6.661
|33,00
|
|Tam
|6.529
|6.691
|25,08
|
|Yarım
|3.156
|3.237
|12,13
|
|Çeyrek
|1.583
|1.618
|6,07
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,95
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|-0,03
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,62
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, PGSUS, SISE
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 59 artarak (% 1.61 ) 2, 376
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TMSN, DAGHL, FLAP, RYSAS, KAPLM, TETMT, ULUUN, KRSTL, KNFRT
-
17:59
TETMT, TUKAS, TRCAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SANFM, EPLAS, YGGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında