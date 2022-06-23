***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
23.06.2022 16:30
***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.10.2021
Açıklamalar
Şirketimizin güncel ana sözleşmesi ekte sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
2 23/02/2021 23/02/2021 10273
3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 20/10/2021 25/10/2021 10437
6 23/06/2022 23/06/2022 10605
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038913
BIST
17:202.539
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -34,84
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.534
17:2017,3706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0308
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3781
En Düşük
17,3014
17:2018,2941
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0360
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2165
17:201.028,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,78
|Açılış
|: 1.028,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.030,12
En Düşük
1.018,19
BIST En Aktif Hisseler17:20
|UFUK
|79,30
|4.224.779
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|10.574.191
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|298.526.306
|% 9,95
|
|OYYAT
|24,36
|63.904.988
|% 9,93
|
|VKING
|6,32
|6.663.599
|% 9,91
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|MZHLD
|99,00
|4.548.159
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|796.392
|% -9,98
|
|MMCAS
|2,74
|182.829
|% -7,74
|
|IHAAS
|26,16
|636.761
|% -7,69
|
|THYAO
|50,75
|2.733.217.868
|% -2,50
|
|EREGL
|27,62
|1.417.350.526
|% -2,06
|
|SISE
|21,64
|1.415.227.077
|% -2,52
|
|SASA
|44,88
|1.131.432.766
|% -0,49
|
|AKBNK
|8,79
|1.130.303.180
|% -3,30
|
|ODAS
|3,25
|1.124.942.378
|% 3,17
|
|YKBNK
|4,75
|991.492.215
|% -3,46
|
|TSKB
|2,16
|341.630.406
|% -4,42
|
|EKGYO
|2,60
|338.268.543
|% -1,52
|
|AKBNK
|8,79
|1.130.303.180
|% -3,30
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3620
|17,3706
|% 0,18
|
|Euro
|18,2665
|18,2941
|% -0,20
|
|Sterlin
|21,2186
|21,3250
|% 0,19
|
|Frank
|18,0329
|18,1415
|% 0,47
|
|Riyal
|4,6157
|4,6389
|% 0,29
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|3,72
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|5,51
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.827
|6.928
|10,00
|
|Yarım
|3.352
|3.388
|4,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.694
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,38
|21,41
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,98
|0,03
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,81
|
Seans Raporu
17:20
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17:32XU100
Endeks 2, 539 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 38 altında . İşlem hacmi 27, 100.00 milyon TL de
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17:32ULUUN
Yüzde -4.51 oranında düşüşle 22.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 690, 070 adet işlem
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17:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 76 kaybederek (% -1.16 ) 2, 278
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17:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYYAT, LIDFA, UFUK, MAKIM, VKING
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17:27
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