***DURDO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
03.12.2020 09:27
***DURDO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DURDO.E %111,15135 Kar Payından Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 11,452 (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891100
BIST
18:051.325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
0
En Düşük
0
18:057,8562
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0054
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8702
En Düşük
7,8413
18:059,5268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0098
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4000
|
9,5462
En Düşük
9,4986
18:05462,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,66
|Açılış
|: 462,77
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
463,93
En Düşük
460,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DURDO
|24,18
|24.832.825
|% 113,80
|
|GLYHO
|4,65
|72.476.389
|% 0,00
|
|NETAS
|21,74
|238.205.630
|% 0,00
|
|PETUN
|24,30
|40.124.226
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,98
|985.002.354
|% 0,00
|
|GLYHO
|4,65
|72.476.389
|% 0,00
|
|NETAS
|21,74
|238.205.630
|% 0,00
|
|PETUN
|24,30
|40.124.226
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,70
|211.696.950
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,98
|985.002.354
|% 0,00
|
|THYAO
|12,25
|4.366.406.657
|% 0,00
|
|GARAN
|9,22
|2.876.232.370
|% 0,00
|
|PGSUS
|63,55
|1.581.687.226
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,05
|1.526.104.570
|% 0,00
|
|SISE
|6,89
|1.378.333.765
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,17
|1.358.680.924
|% 0,00
|
|THYAO
|12,25
|4.366.406.657
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,98
|985.002.354
|% 0,00
|
|GARAN
|9,22
|2.876.232.370
|% 0,00
|
|PETKM
|4,23
|1.307.239.161
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8479
|7,8562
|% -0,07
|
|Euro
|9,5166
|9,5268
|% 0,10
|
|Sterlin
|10,4793
|10,5318
|% 0,03
|
|Frank
|8,7484
|8,8011
|% 0,08
|
|Riyal
|2,0870
|2,0975
|% -0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|3,78
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,95
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|2,00
|
|Tam
|3.026
|3.105
|5,65
|
|Yarım
|1.463
|1.502
|2,74
|
|Çeyrek
|734
|751
|1,36
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,97
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,06
|-0,02
|
|B. Petrol
|48,10
|48,10
|-0,15
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BANVT
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 30.70 lira fiyatla işlem gören hissede 258, 466 adet işlem
-
17:58GSRAY
Yüzde 8.57 oranında artışla 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 226, 132, 052 adet işlem
-
17:57KLMSN
Yüzde 4.05 oranında artışla 22.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 751, 772 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 326 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 28, 354.00 milyon TL de
-
17:56SANEL
Yüzde 9.76 oranında artışla 4.05 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 790, 412 adet işlem