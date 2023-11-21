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***DURDO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

21.11.2023 09:00
***DURDO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***DURDO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

DURDO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,16 TL Teorik Fiyat: 51,94 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219032


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BIST En Aktif Hisseler11:54
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SMART 25,54 164.030.489 % 9,99  
CMBTN 1.772,00 64.003.029 % 9,99  
ATATP 97,70 218.424.163 % 9,96  
MERIT 77,30 39.464.293 % 9,96  
IZFAS 8,31 37.181.679 % 9,92  
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11:54 Alış Satış %  
Dolar 28,7932 28,8106 % 0,25  
Euro 31,5651 31,5842 % 0,37  
Sterlin 35,9816 36,1620 % 0,44  
Frank 32,4297 32,6251 % 0,29  
Riyal 7,6554 7,6938 % 0,25  
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11:54 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,55 23,58 % 0,66  
Platin 922,03 923,66 % 0,66  
Paladyum 1.077,80 1.083,31 % 0,66  
Brent Pet. 81,62 81,62 % 0,66  
Altın Ons 1.987,66 1.987,96 % 0,66  
Seans Raporu 11:54
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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