***DURDO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
02.12.2020 16:50
***DURDO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler DURDO
03.12.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
DURAN DOĞAN BASIM DURDO 111,15135 Kaydi Pay
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890980
BIST
17:131.327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,89
|Açılış
|: 1.327
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.339
En Düşük
1.318
17:137,8354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0040
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8531
En Düşük
7,7709
17:139,4571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0019
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4000
|
9,4802
En Düşük
9,4041
17:13458,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,20
|Açılış
|: 458,03
|
|Önceki Kapanış
|: 456,83
|
461,23
En Düşük
453,13
BIST En Aktif Hisseler17:11
|NIBAS
|77,75
|9.110.096
|% 9,97
|
|TKNSA
|14,67
|486.978.606
|% 9,97
|
|CASA
|95,45
|823.065
|% 9,97
|
|AYES
|12,46
|829.034
|% 9,97
|
|NUHCM
|48,56
|102.402.118
|% 9,96
|
|RODRG
|15,23
|8.023.667
|% -9,99
|
|PAMEL
|23,10
|1.484.497
|% -9,98
|
|IZTAR
|13,49
|675.192
|% -9,95
|
|SERVE
|14,58
|228.216
|% -8,88
|
|IZMDC
|19,39
|17.846.903
|% -4,67
|
|THYAO
|12,39
|4.018.562.804
|% -0,88
|
|GARAN
|9,27
|2.350.372.860
|% 0,43
|
|PGSUS
|64,25
|1.449.834.868
|% 2,15
|
|KRDMD
|4,99
|1.278.725.031
|% 1,01
|
|SISE
|6,93
|1.249.396.159
|% 0,14
|
|EKGYO
|2,19
|1.243.952.131
|% 0,00
|
|THYAO
|12,39
|4.018.562.804
|% -0,88
|
|YKBNK
|2,96
|846.681.775
|% -1,00
|
|PETKM
|4,27
|1.129.111.053
|% 0,23
|
|KRDMD
|4,99
|1.278.725.031
|% 1,01
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8249
|7,8300
|% -0,02
|
|Euro
|9,4403
|9,4480
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,3801
|10,4322
|% -0,95
|
|Frank
|8,6953
|8,7477
|% 0,32
|
|Riyal
|2,0802
|2,0907
|% -0,06
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|4,73
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,90
|
|Cumhuriyet
|3.047
|3.093
|10,00
|
|Tam
|3.025
|3.102
|2,67
|
|Yarım
|1.462
|1.500
|1,29
|
|Çeyrek
|733
|750
|0,64
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,72
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,98
|-0,06
|
|B. Petrol
|47,34
|47,34
|-0,08
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 34 kaybederek (% -0.11 ) 1, 194
-
17:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SARKY, KAREL, SILVR, SNKRN, AKMGY, TKNSA, AYES, NIBAS, SAFKR, KERVN
-
17:21
SAFKR, PKENT, ISKUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:21
SERVE, DOAS, IZMDC değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:21MIPAZ
Yüzde 4.03 oranında artışla 4.65 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 785, 108 adet işlem