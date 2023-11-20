***DURDO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
20.11.2023 16:53
***DURDO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler DURDO
21.11.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
DURAN DOGAN BASIM DURDO 0,16 0,144
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218930
BIST
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17:207.955
En Düşük
|Değişim
|: 1,30%
|| 101,84
|Açılış
|: 7.918
|
|Önceki Kapanış
|: 7.853
|
7.918
En Yüksek
7.985
17:2028,7674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0900
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7850
|
28,7674
En Düşük
28,6078
17:2031,4628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1321
|Açılış
|: 31,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,4913
En Düşük
31,2258
17:201.819,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -6,96
|Açılış
|: 1.819,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.826,46
|
1.832,88
En Düşük
1.817,78
BIST En Aktif Hisseler17:20
|KLRHO
|38,50
|44.846.212
|% 10,00
|
|RUBNS
|33,22
|223.204.727
|% 10,00
|
|LIDFA
|8,47
|26.163.915
|% 10,00
|
|OYAYO
|27,94
|12.918.362
|% 10,00
|
|SNPAM
|175,10
|10.960.385
|% 9,99
|
|KLNMA
|47,70
|5.956.005
|% -10,00
|
|QNBFL
|968,50
|6.552.566
|% -9,99
|
|BASCM
|11,74
|5.940.232
|% -9,97
|
|ORMA
|222,30
|11.124.781
|% -9,96
|
|KSTUR
|2.100,00
|3.877.286
|% -9,79
|
|THYAO
|255,75
|7.488.469.185
|% 0,59
|
|EREGL
|39,58
|3.408.286.331
|% 3,40
|
|ASELS
|44,54
|3.234.207.180
|% 5,50
|
|TUPRS
|154,40
|3.136.428.704
|% 0,59
|
|MIATK
|52,10
|2.167.973.495
|% -7,09
|
|ZOREN
|5,10
|990.029.018
|% 0,99
|
|EKGYO
|7,63
|1.289.387.935
|% 1,33
|
|ISCTR
|20,82
|2.159.044.125
|% 1,36
|
|IHLAS
|1,37
|129.770.698
|% -4,20
|
|EREGL
|39,58
|3.408.286.331
|% 3,40
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7585
|28,7674
|% 0,31
|
|Euro
|31,4462
|31,4628
|% 0,42
|
|Sterlin
|35,7405
|35,9197
|% 0,32
|
|Frank
|32,3681
|32,5630
|% 0,38
|
|Riyal
|7,6461
|7,6845
|% 0,30
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,38
|23,40
|% 0,66
|
|Platin
|904,01
|905,89
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.075,22
|1.079,13
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,37
|82,37
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.966,28
|1.966,55
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:20
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-
17:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 85, 27 artarak (% 1.24 ) 6, 937
-
17:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAYSE, MERCN, RUBNS, TMSN, ALCAR, BRSAN, KLRHO, KENT, CMBTN, VBTYZ
-
17:35
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BASCM, ORMA, QNBFL, KLNMA
-
17:35
LIDFA, RNPOL, POLTK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:35
KTLEV, DOCO, ISBTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında