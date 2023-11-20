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***DURDO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

20.11.2023 16:53
***DURDO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı


***DURDO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler DURDO

21.11.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
DURAN DOGAN BASIM DURDO 0,16 0,144


Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218930


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