***DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 10:08
***DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DURDO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DURDO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829704
BIST
18:0587.888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
0
En Düşük
0
18:056,4397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0118
|Açılış
|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4408
En Düşük
6,4177
18:057,1808
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0121
|Açılış
|: 7,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,2016
En Düşük
7,1655
18:05307,13
En Yüksek
|Değişim
|: -2,01%
|| -6,31
|Açılış
|: 307,13
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|IHLGM
|0,86
|72.604.430
|% 0,00
|
|HUBVC
|15,63
|35.910.642
|% 0,00
|
|SOKM
|7,22
|16.791.566
|% 0,00
|
|KFEIN
|7,93
|9.629.550
|% 0,00
|
|BNTAS
|1,80
|15.595.159
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,86
|72.604.430
|% 0,00
|
|HUBVC
|15,63
|35.910.642
|% 0,00
|
|SOKM
|7,22
|16.791.566
|% 0,00
|
|KFEIN
|7,93
|9.629.550
|% 0,00
|
|EGCEY
|0,37
|132.754
|% 0,00
|
|HUBVC
|15,63
|35.910.642
|% 0,00
|
|ENJSA
|7,10
|19.566.414
|% 0,00
|
|NATEN
|12,06
|19.129.073
|% 0,00
|
|SOKM
|7,22
|16.791.566
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,88
|11.482.697
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,97
|189.769.304
|% 0,00
|
|ADNAC
|1,89
|17.874.478
|% 0,00
|
|ALARK
|3,65
|26.387.824
|% 0,00
|
|AKENR
|0,67
|4.658.385
|% 0,00
|
|ANACM
|2,52
|12.183.577
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8354
|7,8747
|% -0,45
|
|Frank
|6,7519
|6,7926
|% -0,20
|
|Riyal
|1,7084
|1,7169
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.489
|1.490
|-25,47
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-6,31
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|12,74
|12,78
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|2,63
|2,64
|-0,04
|
|B. Petrol
|30,75
|30,75
|0,70
|