***DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2020 10:26
***DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DURDO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838065
BIST
14:0696.554
En Yüksek
|Değişim
|: -2,03%
|| -1.996,24
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
14:066,8747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0583
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8853
En Düşük
6,8079
14:067,5039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0185
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5102
En Düşük
7,4578
14:06380,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,16
|Açılış
|: 380,92
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
381,41
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|4,62
|6.112.403
|% 10,00
|
|CASA
|13,64
|183.334
|% 10,00
|
|SODSN
|22,62
|225.635
|% 9,91
|
|RTALB
|8,65
|14.778.152
|% 9,91
|
|DERIM
|6,00
|5.396.416
|% 9,89
|
|DOKTA
|24,30
|2.034.518
|% -9,93
|
|IHEVA
|2,09
|79.494.583
|% -9,91
|
|BMELK
|1,91
|864.270
|% -9,91
|
|TACTR
|2,76
|291.330
|% -9,80
|
|SNGYO
|1,11
|23.801.232
|% -9,76
|
|THYAO
|10,71
|1.818.566.910
|% -1,74
|
|PGSUS
|60,25
|1.466.502.627
|% -2,19
|
|ASELS
|26,54
|1.350.522.770
|% -2,71
|
|GARAN
|8,35
|659.424.831
|% -2,68
|
|TSPOR
|5,47
|552.824.780
|% 5,19
|
|THYAO
|10,71
|1.818.566.910
|% -1,74
|
|YKBNK
|1,97
|276.407.394
|% -3,43
|
|MNDRS
|1,53
|197.676.554
|% 4,08
|
|IHLGM
|1,04
|127.551.601
|% -5,45
|
|CEMAS
|1,00
|109.903.705
|% -4,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5653
|8,6082
|% -0,18
|
|Frank
|7,0840
|7,1267
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8217
|1,8308
|% 0,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|-2,37
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,62
|
|Cumhuriyet
|2.432
|2.493
|12,40
|
|Tam
|2.499
|2.565
|12,70
|
|Yarım
|1.216
|1.248
|6,20
|
|Çeyrek
|610
|624
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|15,58
|15,61
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|28,36
|28,36
|-1,24
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