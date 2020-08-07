***DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.08.2020 10:39
***DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DURDO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866399
BIST
11:171.008
En Yüksek
|Değişim
|: -2,60%
|| -26,86
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.036
En Düşük
1.004
11:177,3246
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,0960
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3246
En Düşük
7,2144
11:178,6705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0581
|Açılış
|: 8,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,6728
En Düşük
8,5597
11:17485,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 5,93
|Açılış
|: 485,36
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
485,93
En Düşük
478,68
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|41,68
|1.511.358
|% 9,97
|
|GLRYH
|18,23
|29.451.684
|% 9,95
|
|EKIZ
|10,29
|958.925
|% 9,94
|
|RTALB
|51,85
|89.814.994
|% 9,90
|
|FADE
|2,90
|164.262
|% 9,85
|
|AKFGY
|2,61
|1.072.609
|% -10,00
|
|CEMAS
|1,35
|24.316.881
|% -10,00
|
|HDFGS
|3,69
|7.781.678
|% -10,00
|
|IEYHO
|0,72
|4.810.802
|% -10,00
|
|KARTN
|494,10
|5.850.794
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,73
|633.352.938
|% -8,47
|
|SISE
|5,87
|408.177.456
|% 2,09
|
|ASELS
|14,61
|329.509.369
|% -4,32
|
|GARAN
|6,35
|297.544.514
|% -1,85
|
|AKBNK
|4,60
|240.416.914
|% -2,13
|
|EKGYO
|1,73
|633.352.938
|% -8,47
|
|TSKB
|1,01
|87.744.238
|% -2,88
|
|SISE
|5,87
|408.177.456
|% 2,09
|
|KRDMD
|2,44
|160.656.620
|% -5,79
|
|YKBNK
|2,00
|106.845.022
|% -2,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5519
|9,5998
|% 0,89
|
|Frank
|7,9778
|8,0258
|% 0,85
|
|Riyal
|1,9462
|1,9559
|% 1,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.061
|2.061
|-2,00
|
|Altın Gr.
|485
|485
|5,83
|
|Cumhuriyet
|3.357
|3.407
|238,00
|
|Tam
|3.304
|3.511
|50,60
|
|Yarım
|1.604
|1.692
|14,60
|
|Çeyrek
|804
|851
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|28,42
|28,46
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,68
|-0,05
|
|B. Petrol
|45,01
|45,01
|-0,08
|