***DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2020 10:39
***DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DURDO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877157
BIST
11:441.123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,46
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.128
En Düşük
1.120
11:447,8536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0530
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8539
En Düşük
7,7776
11:449,1751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0710
|Açılış
|: 9,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1751
En Düşük
9,0696
11:44474,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,63
|Açılış
|: 474,89
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
475,19
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler11:44
|YAPRK
|53,35
|429.788
|% 10,00
|
|VANGD
|5,72
|1.193.232
|% 10,00
|
|TKURU
|940,90
|2.771.891
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|568.768
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|5.621.646
|% 10,00
|
|KENT
|303,80
|602.435
|% -14,42
|
|YONGA
|40,10
|939.824
|% -9,97
|
|EKIZ
|9,16
|221.535
|% -7,38
|
|NIBAS
|20,02
|5.746
|% -6,88
|
|ARMDA
|62,45
|8.016.507
|% -6,79
|
|SISE
|7,60
|1.750.022.448
|% -2,19
|
|GARAN
|7,02
|465.708.784
|% 0,43
|
|TRKCM
|4,93
|323.792.487
|% -3,33
|
|ODAS
|2,79
|308.983.623
|% 2,57
|
|KRDMD
|3,32
|293.579.761
|% 2,47
|
|SISE
|7,60
|1.750.022.448
|% -2,19
|
|ODAS
|2,79
|308.983.623
|% 2,57
|
|CEMAS
|1,70
|175.304.945
|% 3,03
|
|KRDMD
|3,32
|293.579.761
|% 2,47
|
|GARAN
|7,02
|465.708.784
|% 0,43
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8502
|7,8536
|% 0,68
|
|Euro
|9,1677
|9,1751
|% 0,78
|
|Sterlin
|10,0704
|10,1209
|% 0,84
|
|Frank
|8,4607
|8,5117
|% 0,61
|
|Riyal
|2,0861
|2,0966
|% 0,55
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|1,08
|
|Altın Gr.
|475
|475
|2,53
|
|Cumhuriyet
|3.110
|3.157
|52,00
|
|Tam
|3.097
|3.175
|54,36
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|26,30
|
|Çeyrek
|751
|768
|13,15
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,71
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|0,03
|
|B. Petrol
|42,61
|42,61
|-0,26
|