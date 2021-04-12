***DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.04.2021 16:30
***DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DURDO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926735
BIST
16:561.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -12,15
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
16:568,1413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0133
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1093
16:569,7061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0029
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,6710
16:56453,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -3,59
|Açılış
|: 453,73
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
453,30
BIST En Aktif Hisseler16:56
|PENGD
|4,51
|141.396.903
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|712.997
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|4.329.488
|% 10,00
|
|TKURU
|334,80
|6.729.577
|% 9,99
|
|TUREX
|15,97
|906.234
|% 9,99
|
|BRKO
|1,62
|1.806.576
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|1.279.780
|% -10,00
|
|SONME
|40,50
|1.017.361
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,54
|294.016.363
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|16.746.397
|% -9,88
|
|NTGAZ
|15,39
|1.020.936.514
|% -6,90
|
|GARAN
|6,63
|656.631.010
|% -0,15
|
|EREGL
|16,42
|615.414.092
|% 0,67
|
|HALKB
|4,54
|608.011.148
|% 0,00
|
|PETKM
|6,02
|556.407.446
|% 0,17
|
|YKBNK
|2,08
|346.404.515
|% -0,95
|
|EKGYO
|1,83
|264.656.279
|% -2,66
|
|HALKB
|4,54
|608.011.148
|% 0,00
|
|TSKB
|1,35
|144.738.246
|% 0,00
|
|GARAN
|6,63
|656.631.010
|% -0,15
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1397
|8,1413
|% -0,16
|
|Euro
|9,6995
|9,7061
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,1589
|11,2149
|% 0,15
|
|Frank
|8,7811
|8,8340
|% -0,05
|
|Riyal
|2,1651
|2,1760
|% -0,13
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|-10,20
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-2,58
|
|Cumhuriyet
|3.011
|3.057
|-15,00
|
|Tam
|2.999
|3.074
|-13,33
|
|Yarım
|1.449
|1.487
|-6,45
|
|Çeyrek
|727
|744
|-3,23
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,94
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,57
|-0,06
|
|B. Petrol
|64,00
|64,00
|1,05
|