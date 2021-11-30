***DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2021 10:00
***DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DURDO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980198
BIST
14:141.811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,60
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.815
En Düşük
1.797
14:1413,1196
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 0,3033
|Açılış
|: 13,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,1870
En Düşük
12,6998
14:1414,9276
En Yüksek
|Değişim
|: 3,17%
|| 0,4587
|Açılış
|: 14,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
14,9916
En Düşük
14,2915
14:14760,59
En Yüksek
|Değişim
|: 3,48%
|| 25,59
|Açılış
|: 760,59
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
761,61
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler14:14
|SONME
|31,02
|3.607.775
|% 10,00
|
|ISATR
|257.597,00
|257.597
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|716.550
|% 10,00
|
|OZBAL
|25,54
|79.149.430
|% 9,99
|
|YAPRK
|34,56
|12.000.548
|% 9,99
|
|YONGA
|22,54
|920.555
|% -9,98
|
|PRKAB
|64,10
|27.119.492
|% -9,97
|
|DOBUR
|235,80
|538.567
|% -9,97
|
|BALAT
|9,68
|2.699.703
|% -9,02
|
|FENER
|31,38
|128.308.830
|% -8,89
|
|ASELS
|22,42
|1.740.883.824
|% -1,41
|
|KOZAL
|130,30
|1.643.516.229
|% 8,04
|
|GARAN
|11,50
|1.313.130.009
|% 0,88
|
|SASA
|42,68
|1.065.084.562
|% -0,65
|
|THYAO
|17,08
|923.637.453
|% -1,39
|
|YKBNK
|3,19
|541.329.367
|% 0,63
|
|AKBNK
|6,56
|778.659.089
|% -0,61
|
|GARAN
|11,50
|1.313.130.009
|% 0,88
|
|TSKB
|1,50
|145.607.651
|% 2,04
|
|EKGYO
|2,26
|215.208.141
|% 0,00
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1127
|13,1196
|% 2,37
|
|Euro
|14,8823
|14,9276
|% 3,17
|
|Sterlin
|17,4794
|17,5670
|% 2,85
|
|Frank
|14,2510
|14,3369
|% 3,13
|
|Riyal
|3,4904
|3,5079
|% 2,50
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|11,23
|
|Altın Gr.
|754
|754
|19,23
|
|Cumhuriyet
|4.984
|5.059
|154,00
|
|Tam
|4.959
|5.085
|152,87
|
|Yarım
|2.397
|2.460
|73,95
|
|Çeyrek
|1.202
|1.230
|36,97
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,88
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,60
|9,62
|0,19
|
|B. Petrol
|71,13
|71,13
|-2,09
|