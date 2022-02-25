***DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2022 10:18
***DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DURDO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004366
BIST
10:291.879
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 27,50
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.896
En Düşük
1.866
10:2914,0789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0559
|Açılış
|: 14,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8500
|
14,1558
En Düşük
13,9449
10:2915,8490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0035
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7000
|
15,9186
En Düşük
15,6688
10:29868,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 12,89
|Açılış
|: 868,20
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
853,10
BIST En Aktif Hisseler10:29
|EKIZ
|6,60
|54.252
|% 10,00
|
|OTTO
|34,64
|36.441
|% 9,97
|
|GENTS
|3,09
|4.747.486
|% 9,96
|
|HUNER
|2,83
|128.064.210
|% 6,39
|
|KRTEK
|10,74
|3.837.482
|% 6,13
|
|AYES
|18,65
|236.072
|% -9,99
|
|KAPLM
|35,24
|205.766
|% -9,96
|
|PKENT
|382,40
|4.975.700
|% -9,94
|
|DOBUR
|53,50
|1.377.723
|% -9,93
|
|SANEL
|6,50
|728.527
|% -9,72
|
|THYAO
|23,92
|633.240.131
|% -5,38
|
|EREGL
|30,02
|505.292.932
|% 3,23
|
|KRDMD
|10,85
|205.429.276
|% 2,84
|
|GARAN
|11,18
|186.315.304
|% 1,54
|
|YKBNK
|3,58
|167.755.638
|% 1,42
|
|YKBNK
|3,58
|167.755.638
|% 1,42
|
|HUNER
|2,83
|128.064.210
|% 6,39
|
|THYAO
|23,92
|633.240.131
|% -5,38
|
|EKGYO
|1,98
|47.382.530
|% -0,50
|
|KRDMD
|10,85
|205.429.276
|% 2,84
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0700
|14,0789
|% 0,40
|
|Euro
|15,7960
|15,8490
|% 0,02
|
|Sterlin
|18,8533
|18,9478
|% 0,75
|
|Frank
|15,1944
|15,2860
|% 0,69
|
|Riyal
|3,7448
|3,7636
|% 0,54
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|18,76
|
|Altın Gr.
|870
|870
|14,62
|
|Cumhuriyet
|6.078
|6.170
|457,00
|
|Tam
|6.049
|6.206
|463,52
|
|Yarım
|2.924
|3.002
|224,22
|
|Çeyrek
|1.466
|1.501
|112,11
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,41
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,09
|0,22
|
|B. Petrol
|97,58
|97,58
|2,16
|