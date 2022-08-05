***DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.08.2022 10:12
***DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DURDO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052220
BIST
11:302.721
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,87
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
11:3017,9700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0605
|Açılış
|: 18,0130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9736
En Düşük
17,8915
11:3018,3831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0088
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,3517
11:301.031,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,26
|Açılış
|: 1.031,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,38
BIST En Aktif Hisseler11:30
|OBASE
|13,97
|4.137.816
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|33.829.198
|% 9,97
|
|MIATK
|41,54
|65.526.482
|% 9,95
|
|GLBMD
|9,74
|4.328.296
|% 8,22
|
|OZGYO
|3,16
|88.107.440
|% 7,85
|
|ASUZU
|297,00
|75.655.755
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|9.969.120
|% -9,84
|
|AKSUE
|31,70
|8.302.878
|% -8,22
|
|KRPLS
|7,82
|312.046.950
|% -5,33
|
|CEOEM
|11,28
|12.084.727
|% -4,24
|
|THYAO
|55,70
|1.489.561.221
|% 0,72
|
|SISE
|23,62
|762.534.589
|% -0,59
|
|SASA
|49,50
|592.566.699
|% -1,10
|
|KRDMD
|10,98
|575.844.532
|% -2,75
|
|ODAS
|4,28
|554.958.509
|% 3,88
|
|SKBNK
|2,16
|385.516.746
|% 7,46
|
|TSKB
|3,14
|452.274.780
|% 0,96
|
|ODAS
|4,28
|554.958.509
|% 3,88
|
|YKBNK
|5,09
|469.590.791
|% 0,59
|
|EKGYO
|3,23
|209.651.043
|% 0,00
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9591
|17,9700
|% 0,34
|
|Euro
|18,3677
|18,3831
|% 0,05
|
|Sterlin
|21,7510
|21,8600
|% 0,15
|
|Frank
|18,6975
|18,8101
|% 0,08
|
|Riyal
|4,7659
|4,7898
|% 0,27
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-4,14
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|0,22
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.909
|6.961
|-29,00
|
|Yarım
|3.366
|3.403
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.701
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,09
|20,12
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,63
|-0,01
|
|B. Petrol
|94,28
|94,28
|0,16
|
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