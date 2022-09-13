***DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2022 12:36
***DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DURDO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062554
BIST
14:543.656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 6,30
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.568
14:5418,2480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0329
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2480
En Düşük
18,2119
14:5418,5752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1265
|Açılış
|: 18,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,4317
14:541.015,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,21
|Açılış
|: 1.015,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.015,64
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler14:52
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|147.007.517
|% 10,00
|
|HKTM
|42,72
|69.542.636
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|2.380.508
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|816.425
|% 9,99
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|ASUZU
|264,90
|48.711.401
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|15.926.875
|% -9,97
|
|KLNMA
|20,68
|5.173.731
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,97
|865.998
|% -9,73
|
|AKBNK
|18,46
|10.221.843.026
|% 5,43
|
|YKBNK
|9,66
|9.375.133.122
|% -0,31
|
|ISCTR
|12,08
|8.222.573.721
|% -3,75
|
|THYAO
|76,10
|7.608.141.555
|% 1,53
|
|EREGL
|33,54
|6.006.548.100
|% 0,42
|
|YKBNK
|9,66
|9.375.133.122
|% -0,31
|
|EKGYO
|5,28
|3.684.563.989
|% -1,31
|
|ISCTR
|12,08
|8.222.573.721
|% -3,75
|
|AKBNK
|18,46
|10.221.843.026
|% 5,43
|
|KRDMD
|16,35
|4.975.850.272
|% 6,79
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2386
|18,2499
|% 0,19
|
|Euro
|18,5686
|18,5781
|% 0,70
|
|Sterlin
|21,3336
|21,4406
|% 0,47
|
|Frank
|19,1348
|19,2500
|% 0,53
|
|Riyal
|4,8386
|4,8629
|% 0,05
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|5,99
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|4,51
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.897
|25,00
|
|Tam
|6.835
|6.886
|30,00
|
|Yarım
|3.331
|3.367
|17,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.683
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,89
|19,91
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|0,04
|
|B. Petrol
|95,30
|95,30
|1,30
|
Seans Raporu
14:52
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15:06VKFYO
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15:05XU030
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15:05ROYAL
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15:04MEPET
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