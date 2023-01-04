***DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2023 10:17
***DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DURDO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093000
BIST
10:035.627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,03
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.621
10:0318,7429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0212
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8900
|
18,8040
En Düşük
18,6882
10:0319,8453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0792
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1600
|
19,9376
En Düşük
19,7379
10:031.113,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 7,75
|Açılış
|: 1.113,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.113,92
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler10:03
|UMPAS
|6,35
|2.807.536
|% 3,08
|
|YONGA
|40,00
|589.728
|% 2,56
|
|DEVA
|68,40
|674.629
|% 1,18
|
|VKGYO
|6,35
|239.646.134
|% 1,11
|
|AKCNS
|64,45
|990.799
|% 0,94
|
|LIDER
|87,70
|124.396.817
|% -9,96
|
|YBTAS
|69.031,70
|3.138.761
|% -3,44
|
|EGEPO
|18,32
|20.866
|% -2,29
|
|KRONT
|115,90
|5.613.240
|% -1,02
|
|ARMDA
|187,00
|6.491.334
|% -0,90
|
|KRDMD
|18,81
|9.221.462.244
|% 0,00
|
|ASELS
|69,10
|8.940.408.395
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,42
|8.598.094.812
|% 0,00
|
|ENKAI
|35,04
|6.159.844.271
|% 0,00
|
|TTKOM
|26,36
|4.982.398.823
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,42
|8.598.094.812
|% 0,00
|
|KRDMD
|18,81
|9.221.462.244
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,73
|3.553.385.374
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,67
|2.843.398.256
|% 0,00
|
|TTKOM
|26,36
|4.982.398.823
|% 0,00
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7302
|18,7429
|% 0,11
|
|Euro
|19,8190
|19,8453
|% 0,40
|
|Sterlin
|22,3854
|22,4976
|% 0,20
|
|Frank
|20,0046
|20,1251
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9678
|4,9927
|% 0,11
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|13,00
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.114
|7,75
|
|Cumhuriyet
|7.471
|7.584
|61,00
|
|Tam
|7.538
|7.606
|31,00
|
|Yarım
|3.650
|3.718
|15,00
|
|Çeyrek
|1.831
|1.859
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,17
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,51
|14,54
|0,11
|
|B. Petrol
|81,57
|81,57
|-0,53
|