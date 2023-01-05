***DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 16:28
***DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DURDO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094174
BIST
16:225.305
En Yüksek
|Değişim
|: -3,96%
|| -218,69
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
16:2218,7806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0382
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
16:2219,8767
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0153
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8522
16:221.112,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -4,93
|Açılış
|: 1.112,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.111,66
BIST En Aktif Hisseler16:22
|BFREN
|5.753,80
|195.954.389
|% 10,00
|
|DYOBY
|32,12
|249.742.706
|% 10,00
|
|DOGUB
|11,00
|57.899.748
|% 10,00
|
|CEOEM
|24,06
|61.943.341
|% 9,86
|
|SNKRN
|27,96
|4.604.611
|% 9,82
|
|GESAN
|207,10
|700.835.038
|% -10,00
|
|ULUFA
|7,47
|31.694.791
|% -10,00
|
|ULUSE
|202,50
|26.503.658
|% -10,00
|
|GLRYH
|10,82
|129.257.811
|% -9,98
|
|ALFAS
|239,90
|159.781.239
|% -9,98
|
|EREGL
|41,76
|18.712.270.622
|% -2,70
|
|THYAO
|142,20
|9.559.716.853
|% -1,59
|
|KRDMD
|19,06
|7.387.091.682
|% -3,69
|
|ASELS
|62,35
|5.589.648.752
|% -4,30
|
|AKBNK
|19,06
|4.024.348.579
|% -3,00
|
|EREGL
|41,76
|18.712.270.622
|% -2,70
|
|KRDMD
|19,06
|7.387.091.682
|% -3,69
|
|EKGYO
|9,11
|3.524.185.913
|% -3,29
|
|YKBNK
|11,14
|2.638.177.782
|% -4,30
|
|AKBNK
|19,06
|4.024.348.579
|% -3,00
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7654
|18,7806
|% 0,20
|
|Euro
|19,8620
|19,8767
|% -0,08
|
|Sterlin
|22,4318
|22,5443
|% -0,45
|
|Frank
|20,1112
|20,2324
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9780
|5,0030
|% 0,18
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.843
|-12,96
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.113
|-4,93
|
|Cumhuriyet
|7.518
|7.632
|-12,00
|
|Tam
|7.549
|7.609
|-17,00
|
|Yarım
|3.656
|3.720
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.833
|1.860
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,48
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|14,13
|14,16
|-0,18
|
|B. Petrol
|79,25
|79,25
|1,41
|