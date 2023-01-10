***DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2023 14:38
***DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DURDO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099373
BIST
17:385.020
En Yüksek
|Değişim
|: -2,93%
|| -151,26
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.008
17:3818,7732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0026
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
17:3820,1584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0095
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
17:381.133,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,16
|Açılış
|: 1.133,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.134,91
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler17:38
|EUHOL
|2,29
|98.447.718
|% 10,10
|
|SDTTR
|51,50
|4.332.386
|% 10,00
|
|ULUFA
|7,15
|32.863.295
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|27.625.029
|% 10,00
|
|OZSUB
|17,17
|23.036.282
|% 9,99
|
|KONYA
|3.381,60
|153.232.004
|% -10,00
|
|GOZDE
|23,40
|530.662.320
|% -10,00
|
|POLTK
|1.930,60
|51.870.942
|% -10,00
|
|VKING
|33,30
|881.318
|% -10,00
|
|EGGUB
|100,00
|165.466.793
|% -9,99
|
|THYAO
|133,40
|6.343.164.248
|% -3,61
|
|ASELS
|58,20
|6.287.789.008
|% -1,52
|
|EREGL
|38,76
|6.229.486.172
|% -2,66
|
|KRDMD
|18,43
|4.771.270.494
|% -1,92
|
|KOZAL
|568,90
|4.052.250.140
|% -4,10
|
|EKGYO
|8,58
|3.699.566.342
|% -1,72
|
|YKBNK
|9,66
|3.418.663.323
|% -4,55
|
|KRDMD
|18,43
|4.771.270.494
|% -1,92
|
|SKBNK
|2,80
|507.637.852
|% -1,41
|
|AKBNK
|17,38
|2.968.241.900
|% -2,41
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7590
|18,7732
|% 0,01
|
|Euro
|20,1426
|20,1584
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,7832
|22,8975
|% -0,02
|
|Frank
|20,2908
|20,4130
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9843
|5,0093
|% 0,08
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|7,86
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|3,92
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.667
|7.728
|20,00
|
|Yarım
|3.724
|3.780
|9,00
|
|Çeyrek
|1.862
|1.890
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|-0,00
|
|B. Petrol
|80,31
|80,31
|0,66
|
Seans Raporu
17:38
daha fazla
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ALARK, TAVHL, GUBRF
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17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, BIMAS, FROTO
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -123, 32 kaybederek (% -2.69 ) 4, 457
-
17:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKIZ, OZSUB, EYGYO, GSRAY, DIRIT, SDTTR, ERCB, ULUFA, ARMDA, MAKIM
-
17:52
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UMPAS, POLTK, FLAP, VKING, KONYA, MEPET, KATMR, EGGUB, GOZDE, MARTI