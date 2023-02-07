***DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 11:21
***DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DURDO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110349
BIST
12:084.699
En Yüksek
|Değişim
|: -4,68%
|| -230,91
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.691
12:0818,8304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0043
|Açılış
|: 19,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
12:0820,2168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0076
|Açılış
|: 20,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
12:081.133,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,71
|Açılış
|: 1.133,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.136,97
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler12:06
|BMSCH
|14,30
|13.643.781
|% 10,00
|
|KONYA
|2.964,50
|86.984.741
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|9.370.310
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|AKGRT
|2,88
|46.791.002
|% -10,00
|
|CANTE
|64,80
|61.590.004
|% -10,00
|
|VKING
|36,40
|1.787.276
|% -9,99
|
|SDTTR
|81,85
|61.480.816
|% -9,96
|
|RUBNS
|20,62
|10.736.281
|% -9,96
|
|KRDMD
|18,00
|1.489.974.127
|% 1,93
|
|THYAO
|131,90
|1.467.406.221
|% -5,72
|
|ASELS
|54,00
|1.222.025.280
|% -8,16
|
|KOZAL
|516,70
|991.681.923
|% -1,30
|
|EREGL
|38,92
|921.428.650
|% -2,85
|
|KRDMD
|18,00
|1.489.974.127
|% 1,93
|
|EKGYO
|7,09
|350.555.066
|% -2,48
|
|YKBNK
|8,43
|366.175.392
|% -5,07
|
|BSOKE
|5,75
|224.891.146
|% -9,87
|
|BUCIM
|6,09
|209.534.202
|% 9,14
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8242
|18,8281
|% 0,01
|
|Euro
|20,2066
|20,2132
|% 0,02
|
|Sterlin
|22,5691
|22,6823
|% 0,02
|
|Frank
|20,2228
|20,3446
|% 0,10
|
|Riyal
|5,0035
|5,0286
|% 0,02
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|5,05
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.134
|2,08
|
|Cumhuriyet
|7.672
|7.788
|11,00
|
|Tam
|7.707
|7.762
|-26,00
|
|Yarım
|3.765
|3.798
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.883
|1.899
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,36
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|13,52
|13,54
|0,06
|
|B. Petrol
|82,67
|82,67
|1,68
|