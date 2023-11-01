***DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.11.2023 10:57
***DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DURDO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DURDO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212851
BIST
'
14:037.417
En Düşük
|Değişim
|: -1,30%
|| -97,45
|Açılış
|: 7.569
|
|Önceki Kapanış
|: 7.514
|
7.416
En Yüksek
7.598
14:0328,3309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0290
|Açılış
|: 28,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3150
|
28,3327
En Düşük
28,2395
14:0329,8932
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0618
|Açılış
|: 29,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,0000
|
29,9778
En Düşük
29,8677
14:031.806,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,83
|Açılış
|: 1.806,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.805,11
|
1.807,97
En Düşük
1.797,26
BIST En Aktif Hisseler14:01
|ISKUR
|8.930.900,00
|8.930.900
|% 10,00
|
|QNBFB
|378,40
|8.321.773
|% 10,00
|
|DGATE
|25,74
|13.177.230
|% 10,00
|
|BJKAS
|48,72
|76.647.930
|% 9,98
|
|EKIZ
|54,70
|6.856.590
|% 9,97
|
|ISMEN
|38,18
|1.949.006.758
|% -10,00
|
|MIATK
|723,60
|2.993.069.033
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.716,10
|18.904.558
|% -10,00
|
|INTEM
|264,70
|13.250.057
|% -10,00
|
|CMBTN
|1.676,10
|76.614.259
|% -10,00
|
|TABGD
|195,30
|5.499.837.483
|% 2,63
|
|THYAO
|213,40
|3.856.675.699
|% -1,79
|
|TUPRS
|143,90
|3.433.201.645
|% 1,41
|
|MIATK
|723,60
|2.993.069.033
|% -10,00
|
|ISMEN
|38,18
|1.949.006.758
|% -10,00
|
|ZOREN
|5,09
|724.194.337
|% -3,96
|
|GSRAY
|8,44
|832.425.004
|% -3,54
|
|EKGYO
|6,41
|620.570.202
|% -2,29
|
|ODAS
|11,25
|993.519.934
|% -4,74
|
|YKBNK
|17,04
|892.955.437
|% -1,16
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,3220
|28,3328
|% 0,11
|
|Euro
|29,8871
|29,9002
|% -0,18
|
|Sterlin
|34,2841
|34,4561
|% 0,05
|
|Frank
|31,0375
|31,2245
|% 0,26
|
|Riyal
|7,5283
|7,5661
|% 0,12
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.806
|1.807
|1,51
|
|Cumhuriyet
|12.205
|12.390
|-65,00
|
|Tam
|11.963
|12.034
|37,00
|
|Yarım
|6.000
|6.042
|19,00
|
|Çeyrek
|2.991
|3.021
|9,00
|
|Gümüş Gr.
|20,64
|20,68
|-0,13
|
Seans Raporu
14:01
daha fazla
-
14:16GOODY
Yüzde -4.31 oranında düşüşle 20.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 567, 636 adet işlem
-
14:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ODAS, ASTOR, PETKM
-
14:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, BIMAS, FROTO
-
14:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -55, 32 kaybederek (% -0.85 ) 6, 442
-
14:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YONGA, QNBFB, DGATE, EKIZ, ISKUR, BJKAS, DOBUR, VRGYO