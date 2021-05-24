***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme
24.05.2021 15:24
***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Ana Sözleşmesi ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Madde 6 15/12/2020 15/12/2020 10224
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937465
BIST
16:431.448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,70
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.457
En Düşük
1.442
16:438,3928
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0226
|Açılış
|: 8,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3750
|
8,4355
En Düşük
8,3755
16:4310,2638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0045
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2867
En Düşük
10,2161
16:43508,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,38
|Açılış
|: 508,70
|
|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,31
BIST En Aktif Hisseler16:43
|TRILC
|42,90
|113.653.404
|% 10,00
|
|SONME
|42,50
|14.499.896
|% 9,99
|
|MERKO
|6,83
|18.447.151
|% 9,98
|
|TDGYO
|7,17
|12.108.438
|% 9,97
|
|SEYKM
|24,94
|27.616.176
|% 9,96
|
|DERHL
|8,12
|20.989.086
|% -9,98
|
|KUTPO
|61,10
|181.410.683
|% -9,95
|
|SNPAM
|16,88
|152.390
|% -9,93
|
|FRIGO
|22,20
|34.374.550
|% -9,02
|
|UZERB
|43,00
|81.927
|% -6,40
|
|GARAN
|8,06
|872.895.650
|% -1,23
|
|ASELS
|15,41
|650.094.486
|% 1,72
|
|FENER
|34,04
|639.652.033
|% 8,34
|
|KOZAL
|128,30
|568.531.705
|% -0,08
|
|KRDMD
|8,04
|541.884.876
|% 0,12
|
|GARAN
|8,06
|872.895.650
|% -1,23
|
|TSKB
|1,39
|145.743.825
|% 1,46
|
|KARSN
|4,90
|460.543.478
|% 1,24
|
|YKBNK
|2,15
|198.726.187
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,97
|148.484.323
|% 0,51
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3913
|8,3928
|% -0,27
|
|Euro
|10,2598
|10,2638
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,8536
|11,9130
|% -0,16
|
|Frank
|9,3334
|9,3896
|% -0,03
|
|Riyal
|2,2324
|2,2436
|% -0,22
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|0,32
|
|Altın Gr.
|508
|508
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|3.354
|3.404
|13,00
|
|Tam
|3.337
|3.421
|12,94
|
|Yarım
|1.613
|1.655
|6,26
|
|Çeyrek
|809
|827
|3,13
|
|Gümüş.Ons
|27,74
|27,77
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,49
|0,02
|
|B. Petrol
|67,30
|67,30
|0,95
|