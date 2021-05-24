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***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme

24.05.2021 15:24



***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

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Açıklamalar

Şirketimiz Ana Sözleşmesi ektedir.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Madde 6 15/12/2020 15/12/2020 10224



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937465


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Riyal 2,2324 2,2436 % -0,22  
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Altın Gr. 508 508 -1,46  
Cumhuriyet 3.354 3.404 13,00  
Tam 3.337 3.421 12,94  
Yarım 1.613 1.655 6,26  
Çeyrek 809 827 3,13  
Gümüş.Ons 27,74 27,77 0,19  
Gümüş Gr. 7,48 7,49 0,02  
B. Petrol 67,30 67,30 0,95  
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