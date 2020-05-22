***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
22.05.2020 21:27
***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01/01/2020 - 31/03/2020 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846757
BIST
18:05103.024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 375,41
|Açılış
|: 102.454
|
|Önceki Kapanış
|: 102.649
|
103.307
En Düşük
102.014
18:056,8195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0322
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8241
En Düşük
6,7746
18:057,4359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0026
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4501
En Düşük
7,4024
18:05380,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 2,97
|Açılış
|: 380,17
|
|Önceki Kapanış
|: 377,19
|
381,00
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|BURCE
|8,36
|8.590.738
|% 10,00
|
|ISGSY
|6,71
|6.768.540
|% 10,00
|
|PNSUT
|19,14
|127.592.510
|% 10,00
|
|CMENT
|39,10
|6.870.943
|% 9,96
|
|YAPRK
|11,15
|28.132.858
|% 9,96
|
|TACTR
|6,49
|1.271.547
|% -9,99
|
|EKIZ
|11,10
|2.683.791
|% -9,98
|
|TKURU
|18,78
|1.218.280
|% -9,97
|
|GLRYH
|14,48
|12.151.179
|% -9,95
|
|RTALB
|31,12
|37.383.285
|% -9,95
|
|TUPRS
|80,15
|632.296.597
|% 1,33
|
|THYAO
|11,21
|587.919.729
|% 0,81
|
|ASELS
|29,28
|579.168.126
|% -0,95
|
|ECILC
|5,70
|531.285.930
|% 2,89
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 9,94
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 9,94
|
|KARSN
|1,81
|195.285.515
|% 2,26
|
|GUSGR
|3,28
|344.701.999
|% 0,61
|
|ECILC
|5,70
|531.285.930
|% 2,89
|
|EKGYO
|1,36
|113.313.601
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2738
|8,3153
|% -0,03
|
|Frank
|6,9842
|7,0263
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8094
|1,8184
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|6,19
|
|Altın Gr.
|380
|380
|3,23
|
|Cumhuriyet
|2.461
|2.497
|22,50
|
|Tam
|2.533
|2.562
|23,10
|
|Yarım
|1.236
|1.252
|11,30
|
|Çeyrek
|618
|626
|5,60
|
|Gümüş.Ons
|17,11
|17,14
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,76
|3,76
|0,02
|
|B. Petrol
|35,29
|35,29
|-0,78
|