***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
18.08.2021 20:49
***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
1/01/2021 - 30/06/2021 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959159
BIST
16:251.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -10,20
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
16:258,5269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0789
|Açılış
|: 8,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
16:259,9923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0774
|Açılış
|: 9,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0144
En Düşük
9,8798
16:25489,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 4,18
|Açılış
|: 489,84
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler16:25
|DMSAS
|8,04
|113.157.477
|% 17,03
|
|PENTA
|88,75
|15.444.945
|% 14,81
|
|DOBUR
|23,30
|2.652.031
|% 14,33
|
|KTSKR
|52,55
|91.422.368
|% 12,67
|
|ESCAR
|20,18
|88.731.166
|% 10,45
|
|VAKKO
|10,51
|37.400.521
|% -7,73
|
|BRYAT
|385,70
|102.445.207
|% -7,17
|
|ALKIM
|15,55
|112.113.979
|% -6,77
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|ADESE
|1,26
|7.611.228
|% -6,67
|
|GARAN
|9,28
|670.726.685
|% -1,07
|
|KRDMD
|7,75
|509.373.246
|% -3,61
|
|THYAO
|12,23
|470.813.588
|% -0,16
|
|SISE
|8,72
|461.922.228
|% 1,16
|
|EREGL
|18,60
|435.014.316
|% -2,36
|
|EKGYO
|1,85
|359.679.141
|% 0,54
|
|ODAS
|1,42
|148.855.239
|% 5,19
|
|YKBNK
|2,55
|217.335.826
|% -1,54
|
|GARAN
|9,28
|670.726.685
|% -1,07
|
|KRDMD
|7,75
|509.373.246
|% -3,61
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5235
|8,5269
|% 0,93
|
|Euro
|9,9849
|9,9923
|% 0,78
|
|Sterlin
|11,6100
|11,6682
|% 0,20
|
|Frank
|9,2449
|9,3006
|% 0,73
|
|Riyal
|2,2638
|2,2751
|% 0,78
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|0,85
|
|Altın Gr.
|491
|491
|5,55
|
|Cumhuriyet
|3.252
|3.301
|19,00
|
|Tam
|3.238
|3.320
|21,34
|
|Yarım
|1.565
|1.606
|10,32
|
|Çeyrek
|785
|803
|5,16
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,41
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,44
|0,05
|
|B. Petrol
|66,56
|66,56
|-1,67
|
Seans Raporu
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