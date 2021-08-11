***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
11.08.2021 16:13
***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/08/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Avantgarde Sürdürülebilir Kağıtçılık Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Sürdürülebilir esnek ambalaj üretiminde kullanılmak üzere oksijen, nem ve yağ gibi bariyer özelliklerine sahip teknik kağıtları satmak olacaktır.Pazardaki gelişmelere bağlı olarak, ilerleyen zamanlarda bazı ürünlerin üretimini kendi bünyesinde yapabilir.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
250.000,00 TL
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdindeki işlemlerinin tamamlanması ve gerekli sistemsel alt yapısının hazırlanmasına müteakip
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
1,00 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1,00 TL
Toplam Tutar
250.000,00 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100%
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100%
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100%
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0%
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Henüz bulunmamaktadır.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Nominal değer üzerinden
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirket'imiz, 11.08.2021 tarihinde almış olduğu Yönetim Kurulu kararına istinaden, Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. ‘nin %100 sermayedar olacağı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde AVANTGARDE SÜRDÜRÜLEBİLİR KAĞITÇILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ unvanı ile, her bir payın nominal değeri 1,00 TL olmak üzere toplam sermayesi 250.000,00 TL (İkiyüzellibinTL) olan bir anonim şirket kurulmasına ve şirket kuruluş işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiştir.
Kurulacak olan şirketin faaliyet konusu ise, sürdürülebilir esnek ambalaj üretiminde kullanılmak üzere oksijen, nem ve yağ gibi bariyer özelliklerine sahip teknik kağıtları satmak olacaktır. Pazardaki gelişmelere bağlı olarak, ilerleyen zamanlarda bazı ürünlerin üretimini kendi bünyesinde yapabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957289
BIST