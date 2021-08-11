***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi11/08/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıAvantgarde Sürdürülebilir Kağıtçılık Sanayi Ve Ticaret A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuSürdürülebilir esnek ambalaj üretiminde kullanılmak üzere oksijen, nem ve yağ gibi bariyer özelliklerine sahip teknik kağıtları satmak olacaktır.Pazardaki gelişmelere bağlı olarak, ilerleyen zamanlarda bazı ürünlerin üretimini kendi bünyesinde yapabilir.Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi250.000,00 TLEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarihİstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdindeki işlemlerinin tamamlanması ve gerekli sistemsel alt yapısının hazırlanmasına müteakipEdinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı1,00 TLBeher Payın Alış Fiyatı1,00 TLToplam Tutar250.000,00 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100%Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100%Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100%Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0%İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0%Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiHenüz bulunmamaktadır.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiNominal değer üzerindenDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunlu değildir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirket'imiz, 11.08.2021 tarihinde almış olduğu Yönetim Kurulu kararına istinaden, Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. ‘nin %100 sermayedar olacağı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde AVANTGARDE SÜRDÜRÜLEBİLİR KAĞITÇILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ unvanı ile, her bir payın nominal değeri 1,00 TL olmak üzere toplam sermayesi 250.000,00 TL (İkiyüzellibinTL) olan bir anonim şirket kurulmasına ve şirket kuruluş işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiştir.Kurulacak olan şirketin faaliyet konusu ise, sürdürülebilir esnek ambalaj üretiminde kullanılmak üzere oksijen, nem ve yağ gibi bariyer özelliklerine sahip teknik kağıtları satmak olacaktır. Pazardaki gelişmelere bağlı olarak, ilerleyen zamanlarda bazı ürünlerin üretimini kendi bünyesinde yapabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957289BIST