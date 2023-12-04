***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
04.12.2023 18:29
***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/12/2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
VAR
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Atlas Ofset Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Her nevi baskı-matbuat işleri, her nevi ambalaj kutuları baskı ve keski yapımı, her türlü neşriyat işleri yapmak, kağıt ve deterjan tekstil gibi endüstri kollarının ihtiyacı olan her nevi lifler üzerine tespit edilen optik ağartıcı maddeler ile diğer kimyevi maddelerin üretimi alımı satımı pazarlanması depolanması dağıtımı ithalat ve ihracatı ve genel olarak bu alanda ana firma acente mümessil ya da distribütör olarak sınai ticari mali ve idari tasarruflarda ve faaliyetlerde bulunmaktır.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
20.000.000,00 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
04.12.2023
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
Hisse devir sözleşmesi kapsamında, ilk ödeme olarak 05.12.2023 ödennecek olup, Satış bedelinin kalanı 6 aylık aralıklar ile 5 eşit taksitte ödenecektir.
Edinilen Payların Nominal Tutarı
20.000.000,00 TL (Her biri 1,00 TL itibari değerde toplam 20.000.000 adet pay)
Beher Payın Alış Fiyatı
2,158
Toplam Tutar
43.152.705,01 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
3,98%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
3,48%
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Şirketimizin stratejik ve karlı büyümesine katkı sağlaması beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Murat Dürüst, Ali Dürüst
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
YOK
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
04/12/2023
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Pazarlık Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan 07.06.2023 tarihli Özel Durum Açıklaması uyarınca Şirketimiz ile Atlas Ofset Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin hissedarları arasında, sermayesini temsil eden hisselerinin tamamının satın alınmasına yönelik bir niyet mektubu imzalandığını duyurulmuştu. Bu kapsamda, Öngörülen İşlem'e ilişkin gerekli finansal, hukuki ve teknik incelemeler yürütülmüş olup sözleşme görüşmeleri tamamlanmıştır.
Şirket Yönetim Kurulumuzun 04.12.2023 tarihli toplantısında
Atlas Ofset Matbaacılık ve Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.'nin hisselerinin tamamını satın alınmak üzere, 04.12.2023 tarihli Hisse Devir Sözleşmesi imzalanmış olup hisse devir işlemleri tamamlanmıştır.
Sektörün öncülüğünün vermiş olduğu tecrübesiyle ilerleyen Duran Doğan ailesi bünyesine katmış olduğu Atlas Ofset Matbaacılık ve Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. ile stratejik büyümenin yanı sıra hijyen ve temizlik ürünlerinin ambalajlarında yapmış olduğu inovasyon, geri dönüştürülebilir çevre dostu nem bariyerli karton projesiyle uluslararası potansiyel müşterilere hizmet sunmayı hedeflemektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222109
BIST