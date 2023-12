***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi04/12/2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VAREdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıAtlas Ofset Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuHer nevi baskı-matbuat işleri, her nevi ambalaj kutuları baskı ve keski yapımı, her türlü neşriyat işleri yapmak, kağıt ve deterjan tekstil gibi endüstri kollarının ihtiyacı olan her nevi lifler üzerine tespit edilen optik ağartıcı maddeler ile diğer kimyevi maddelerin üretimi alımı satımı pazarlanması depolanması dağıtımı ithalat ve ihracatı ve genel olarak bu alanda ana firma acente mümessil ya da distribütör olarak sınai ticari mali ve idari tasarruflarda ve faaliyetlerde bulunmaktır.Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi20.000.000,00 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih04.12.2023Edinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise KoşullarıHisse devir sözleşmesi kapsamında, ilk ödeme olarak 05.12.2023 ödennecek olup, Satış bedelinin kalanı 6 aylık aralıklar ile 5 eşit taksitte ödenecektir.Edinilen Payların Nominal Tutarı20.000.000,00 TL (Her biri 1,00 TL itibari değerde toplam 20.000.000 adet pay)Beher Payın Alış Fiyatı2,158Toplam Tutar43.152.705,01 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)3,98%İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)3,48%Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiŞirketimizin stratejik ve karlı büyümesine katkı sağlaması beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıMurat Dürüst, Ali DürüstKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYOKVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi04/12/2023Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniPazarlık YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan 07.06.2023 tarihli Özel Durum Açıklaması uyarınca Şirketimiz ile Atlas Ofset Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin hissedarları arasında, sermayesini temsil eden hisselerinin tamamının satın alınmasına yönelik bir niyet mektubu imzalandığını duyurulmuştu. Bu kapsamda, Öngörülen İşlem'e ilişkin gerekli finansal, hukuki ve teknik incelemeler yürütülmüş olup sözleşme görüşmeleri tamamlanmıştır.Şirket Yönetim Kurulumuzun 04.12.2023 tarihli toplantısındaAtlas Ofset Matbaacılık ve Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.'nin hisselerinin tamamını satın alınmak üzere, 04.12.2023 tarihli Hisse Devir Sözleşmesi imzalanmış olup hisse devir işlemleri tamamlanmıştır.Sektörün öncülüğünün vermiş olduğu tecrübesiyle ilerleyen Duran Doğan ailesi bünyesine katmış olduğu Atlas Ofset Matbaacılık ve Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. ile stratejik büyümenin yanı sıra hijyen ve temizlik ürünlerinin ambalajlarında yapmış olduğu inovasyon, geri dönüştürülebilir çevre dostu nem bariyerli karton projesiyle uluslararası potansiyel müşterilere hizmet sunmayı hedeflemektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222109BIST