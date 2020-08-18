***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot.13 115.990.588 106.462.398 52.392.585 53.377.880Satışların MaliyetiNot.13 -88.068.882 -74.559.095 -39.140.096 -35.398.576TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)27.921.706 31.903.303 13.252.489 17.979.304BRÜT KAR (ZARAR)27.921.706 31.903.303 13.252.489 17.979.304Genel Yönetim GiderleriNot.14 -10.129.067 -8.913.349 -4.851.436 -4.638.619Pazarlama GiderleriNot.14 -11.363.684 -10.929.318 -5.975.406 -5.997.621Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot.15 11.158.580 9.715.725 4.583.918 3.166.564Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot.15 -5.299.985 -5.976.093 -2.658.266 -3.527.677ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.287.550 15.800.268 4.351.299 6.981.951Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21.042 769.690 -108.837 759.877FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)12.308.592 16.569.958 4.242.462 7.741.828Finansman GiderleriNot.16 -27.470.298 -14.063.360 -13.459.831 -4.514.455SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-15.161.706 2.506.598 -9.217.369 3.227.373Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri3.190.107 -182.150 2.789.954 -442.551Dönem Vergi (Gideri) GeliriNot.17 -14.329 -944.087 6.361 -835.259Ertelenmiş Vergi (Gideri) GeliriNot.17 3.204.436 761.937 2.783.593 392.708SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-11.971.599 2.324.448 -6.427.415 2.784.822DÖNEM KARI (ZARARI)-11.971.599 2.324.448 -6.427.415 2.784.822Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar6 110 -20 62Ana Ortaklık Payları-11.971.605 2.324.338 -6.427.395 2.784.760Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç/(Kayıp) Not.18 -0,00720000 0,00140000 -0,00390000 0,00170000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.013.385 9.625.484Dönem Karı (Zararı)-11.971.599 2.324.448Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-11.971.599 2.324.448Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler34.103.542 17.042.579Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.8-9 7.482.632 4.606.442Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler998.455 711.132Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.6 30.618 -6.585Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.7 967.837 717.717Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.367.677 926.621Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.339.551 2.110.583Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler28.126 -1.183.962Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.187.245 2.097.633Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-156.116 -205.767Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4.343.361 2.303.400Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler22.278.682 9.288.291Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-3.190.107 182.150Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-21.042 -769.690Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-21.042 -769.690İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-15.946.877 -4.824.037Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.854.090 7.474.434İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.854.090 7.474.434Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.856.701 -6.747.161İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.856.701 -6.747.161Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-14.573.162 -16.398.610Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.096.941 2.794.035İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-635.399 -938.754İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8.732.340 3.732.789Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)552.270 781.605Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.687.865 7.271.660İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.687.865 7.271.660Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.185.066 14.542.990Alınan Faiz156.116 205.767Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-664.214 -262.539Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-1.147.824 -2.073.424Vergi İadeleri (Ödemeleri)-515.759 -2.787.310YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.611.942 -5.403.751Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri55.587 775.918Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri55.587 775.918Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.378.369 -6.179.669Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.827.160 -5.854.243Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-551.209 -325.426Verilen Nakit Avans ve Borçlar-289.160 0Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-289.160 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.771.000 -9.537.386Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri21.286.051 34.725.935Kredilerden Nakit Girişleri21.286.051 34.725.935Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-21.205.418 -38.813.086Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-21.205.418 -38.813.086Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-11.545.377 -3.229.589Ödenen Faiz-2.623.444 -2.053.906Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)317.188 -166.740YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-15.369.557 -5.315.653Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-304.735 -302.510NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-15.674.292 -5.618.163DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25.482.545 9.885.694DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.808.253 4.267.531Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot.22 9.808.253 25.482.545Finansal Yatırımlar235.990 1.634.115Kullanımı Kısıtlı Banka BakiyeleriNot.10 235.990 1.634.115Ticari Alacaklar58.985.852 53.162.380İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarNot.6 58.985.852 53.162.380Diğer Alacaklar33.837 43.037İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar33.837 43.037StoklarNot.7 65.062.075 51.456.750Peşin Ödenmiş Giderler4.584.210 2.640.226İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.10 4.584.210 2.640.226Diğer Dönen Varlıklar6.563.044 1.332.551İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen VarlıklarNot.10 6.563.044 1.332.551ARA TOPLAM145.273.261 135.751.604TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR145.273.261 135.751.604DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar451.755 362.262İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar451.755 362.262Maddi Duran VarlıklarNot.8 44.103.076 43.425.150Tesis, Makine ve Cihazlar36.406.337 38.486.332Taşıtlar38.911 46.962Mobilya ve Demirbaşlar4.998.980 3.406.770Özel Maliyetler1.636.453 1.327.502Yapılmakta Olan Yatırımlar1.022.395 157.584Kullanım Hakkı VarlıklarıNot.8 109.824.941 81.513.696Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.9 3.053.603 2.928.547Diğer Haklar2.908.421 2.863.193Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri145.182 65.354Peşin Ödenmiş Giderler5.751.469 5.462.309İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.10 5.751.469 5.462.309Ertelenmiş Vergi VarlığıNot.17 4.022.853 2.054.685TOPLAM DURAN VARLIKLAR167.207.697 135.746.649TOPLAM VARLIKLAR312.480.958 271.498.253KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar29.321.223 25.227.159İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar29.321.223 25.227.159Banka KredileriNot.19 29.321.223 25.227.159Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları42.516.782 26.845.517İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları42.516.782 26.845.517Banka KredileriNot.19 21.479.333 15.440.229Kiralama İşlemlerinden BorçlarNot.19 21.037.449 11.405.288Diğer Finansal Yükümlülükler950.738 633.550Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler950.738 633.550Ticari Borçlar34.372.337 26.275.396İlişkili Taraflara Ticari BorçlarNot.5 722.880 1.358.279İlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNot.6 33.649.457 24.917.117Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.486.031 1.933.761Diğer Borçlar15.723.063 328.081İlişkili Taraflara Diğer BorçlarNot.5 15.710.961 254.221İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12.102 73.860Türev Araçlar240.875 150.921Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar240.875 150.921Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.906.373 1.727.805İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not.10 3.906.373 1.727.805Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 501.430Kısa Vadeli Karşılıklar1.751.485 1.793.103Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.723.359 1.780.786Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar28.126 12.317Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler907.394 1.410.457İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler907.394 1.410.457ARA TOPLAM132.176.301 86.827.180TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER132.176.301 86.827.180UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar110.604.438 88.698.077İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar110.604.438 88.698.077Banka KredileriNot.19 59.211.948 56.468.300Kiralama İşlemlerinden BorçlarNot.19 51.392.490 32.229.777Diğer Borçlar0 13.301.200İlişkili Taraflara Diğer BorçlarNot.5 0 13.301.200Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.363 65.539İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.363 65.539Uzun Vadeli Karşılıklar7.584.481 8.232.889Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar7.584.481 8.232.889Ertelenmiş Vergi YükümlülüğüNot.17 2.848.425 3.835.560TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER121.046.707 114.133.265TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER253.223.008 200.960.445ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar59.221.807 70.501.615Ödenmiş SermayeNot.12 16.575.788 16.575.788Sermaye Düzeltme Farkları6.436.501 6.436.501Paylara İlişkin Primler (İskontolar)5.220 5.220Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)42.177.926 41.253.735Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)42.177.926 41.253.735Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)44.338.657 44.410.998Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.160.731 -3.157.263Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.151.400 -1.846.665Yabancı Para Çevrim Farkları-2.151.400 -1.846.665Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.329.527 778.019Yasal YedeklerNot.12 1.329.527 778.019Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları6.819.850 -2.823.070Net Dönem Karı veya Zararı-11.971.605 10.122.087Kontrol Gücü Olmayan Paylar36.143 36.193TOPLAM ÖZKAYNAKLAR59.257.950 70.537.808TOPLAM KAYNAKLAR312.480.958 271.498.253Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.575.788 6.436.501 5.220 -1.595.764 44.555.690 -1.306.790 325.455 -16.936.903 14.421.705 62.480.902 36.070 62.516.972Transferler452.565 13.969.140 -14.421.705 0 0Dönem Karı (Zararı)2.324.338 2.324.338 2.324.338Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-173.921 -72.346 -302.510 72.346 -476.431 52 -476.379Dönem Sonu Bakiyeler16.575.788 6.436.501 5.220 -1.769.685 44.483.344 -1.609.300 778.020 -2.895.417 2.324.338 64.328.809 36.122 64.364.931Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.575.788 6.436.501 5.220 -3.157.263 44.410.998 -1.846.665 778.019 -2.823.070 10.122.087 70.501.615 36.193 70.537.808Transferler551.508 9.570.579 -10.122.087 0 0Dönem Karı (Zararı)-11.971.605 -11.971.605 -11.971.605Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)996.532 -72.341 -304.735 72.341 691.797 -50 691.747Dönem Sonu Bakiyeler16.575.788 6.436.501 5.220 -2.160.731 44.338.657 -2.151.400 1.329.527 6.819.850 -11.971.605 59.221.807 36.143 59.257.950Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-11.971.599 2.324.448 -6.427.415 2.784.822DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar996.532 -173.921 1.614.417 54.658Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.245.665 -217.401 2.018.021 68.323Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-249.133 43.480 -403.604 -13.665Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-249.133 43.480 -403.604 -13.665Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-304.735 -302.510 -147.842 -195.789Yabancı Para Çevrim Farkları-304.735 -302.510 -147.842 -195.789Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-304.735 -302.510 -147.842 -195.789DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)691.797 -476.431 1.466.575 -141.131TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-11.279.802 1.848.017 -4.960.840 2.643.691Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-50 63 -44 -45Ana Ortaklık Payları-11.279.752 1.847.954 -4.960.796 2.643.736http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869767BIST