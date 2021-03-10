***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot.15 296.969.441 248.616.991Satışların MaliyetiNot.15 -217.730.982 -179.180.068TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)79.238.459 69.436.923BRÜT KAR (ZARAR)79.238.459 69.436.923Genel Yönetim GiderleriNot.16 -21.236.841 -17.939.212Pazarlama GiderleriNot.16 -27.634.820 -23.943.507Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot.18 34.235.254 30.911.787Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot.18 -16.310.800 -23.455.045ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)48.291.252 35.010.946Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot.19 255.780 2.608.846FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)48.547.032 37.619.792Finansman GiderleriNot.20 -61.653.970 -24.483.075SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-13.106.938 13.136.717Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.075.381 -3.014.391Dönem Vergi (Gideri) GeliriNot.22 -38.490 -3.429.290Ertelenmiş Vergi (Gideri) GeliriNot.22 2.113.871 414.899SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-11.031.557 10.122.326DÖNEM KARI (ZARARI)-11.031.557 10.122.326Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 239Ana Ortaklık Payları-11.031.557 10.122.087Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç / ( Kayıp ) Not.23 -0,00300000 0,00600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI43.407.388 21.003.913Dönem Karı (Zararı)-11.031.557 10.122.326Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-11.031.557 10.122.326Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler78.652.869 37.551.446Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.9-10 16.174.146 11.748.206Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.235.112 1.055.615Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.7 1.161.027 672.034Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler74.085 383.581Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.565.634 3.218.885Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.565.634 3.218.885Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler10.329.388 5.206.640Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerNot.18 -418.593 -280.979Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10.747.981 5.487.619Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler49.679.750 15.916.555Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.22 -2.075.381 3.014.391Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-255.780 -2.608.846Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili DüzeltmelerNot.19 -255.780 -2.608.846İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-21.892.526 -17.321.454Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-17.327.414 997.621İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-17.327.414 997.621Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.853.063 4.157.807İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.853.063 4.157.807Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-10.281.426 -15.245.257Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.933.657 -7.467.389İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)294.424 279.819İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10.639.233 -7.747.208Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)171.965 459.000Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler463.755 -223.236İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)463.755 -223.236Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları45.728.786 30.352.318Alınan Faiz418.593 280.979Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.210.304 -2.709.408Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-12.317 -1.204.806Vergi İadeleri (Ödemeleri)Not.22 -517.370 -5.715.170YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-12.363.033 -11.005.687Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri311.445 2.640.379Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriNot.9-10 311.445 2.640.379Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-17.535.401 -8.183.757Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-16.569.673 -7.255.343Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-965.728 -928.414Verilen Nakit Avans ve Borçlar4.860.923 -5.462.309Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar4.860.923 -5.462.309FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.666.887 6.138.500Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri79.486.051 91.881.584Kredilerden Nakit Girişleri79.486.051 91.881.584Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-58.434.281 -71.618.900Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-58.750.681 -71.135.858Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları316.400 -483.042Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-22.242.274 -10.512.704Ödenen Faiz-6.476.383 -3.611.480YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.377.468 16.136.726Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-1.051.353 -539.875NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.326.115 15.596.851DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25.482.545 9.885.694DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.26 47.808.660 25.482.545Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot.26 47.808.660 25.482.545Finansal Yatırımlar278.426 1.634.115Kullanımı Kısıtlı Banka BakiyeleriNot.13 278.426 1.634.115Ticari Alacaklar70.433.002 53.162.380İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarNot.5 70.433.002 53.162.380Diğer Alacaklar50.687 43.037İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.6 50.687 43.037StoklarNot.7 60.577.149 51.456.750Peşin Ödenmiş Giderler8.505.272 2.640.226İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.8 8.505.272 2.640.226Diğer Dönen Varlıklar2.606.811 1.332.551İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen VarlıklarNot.13 2.606.811 1.332.551ARA TOPLAM190.260.007 135.751.604TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR190.260.007 135.751.604DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar416.484 362.262İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.6 416.484 362.262Maddi Duran VarlıklarNot.9 51.605.836 43.425.150Tesis, Makine ve Cihazlar33.520.677 38.486.332Taşıtlar30.860 46.962Mobilya ve Demirbaşlar5.652.216 3.406.770Özel Maliyetler2.620.126 1.327.502Yapılmakta Olan Yatırımlar9.781.957 157.584Kullanım Hakkı VarlıklarıNot.9 126.466.255 81.513.696Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.10 2.966.728 2.928.547Diğer Haklar2.563.458 2.863.193Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri403.270 65.354Peşin Ödenmiş Giderler601.386 5.462.309İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.8 601.386 5.462.309Ertelenmiş Vergi VarlığıNot.22 2.409.992 2.054.685TOPLAM DURAN VARLIKLAR184.466.681 135.746.649TOPLAM VARLIKLAR374.726.688 271.498.253KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli BorçlanmalarNot.24 52.261.150 25.227.159İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar52.261.150 25.227.159Banka KredileriNot.24 52.261.150 25.227.159Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları57.346.053 26.845.517İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları57.346.053 26.845.517Banka KredileriNot.24 34.173.268 15.440.229Kiralama İşlemlerinden BorçlarNot.24 23.172.785 11.405.288Diğer Finansal Yükümlülükler949.950 633.550Diğer Muhtelif Finansal YükümlülüklerNot.24 949.950 633.550Ticari Borçlar37.209.053 26.275.396İlişkili Taraflara Ticari BorçlarNot.4 1.652.703 1.358.279İlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNot.5 35.556.350 24.917.117Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında BorçlarNot.12 2.105.726 1.933.761Diğer Borçlar246.136 328.081İlişkili Taraflara Diğer BorçlarNot.4 229.702 254.221İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNot.6 16.434 73.860Türev Araçlar150.921Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar150.921Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.616.312 1.727.805İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not.8 1.616.312 1.727.805Dönem Karı Vergi YükümlülüğüNot.22 22.550 501.430Kısa Vadeli Karşılıklar1.607.272 1.793.103Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli KarşılıklarNot.12 1.589.979 1.780.786Diğer Kısa Vadeli KarşılıklarNot.11 17.293 12.317Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.271.050 1.410.457İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerNot.13 2.271.050 1.410.457ARA TOPLAM155.635.252 86.827.180TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER155.635.252 86.827.180UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar110.593.537 88.698.077İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar110.593.537 88.698.077Banka KredileriNot.24 63.508.874 56.468.300Kiralama İşlemlerinden BorçlarNot.24 47.084.663 32.229.777Diğer Borçlar18.015.800 13.301.200İlişkili Taraflara Diğer BorçlarNot.4 18.015.800 13.301.200Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)65.539İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not.8 65.539Uzun Vadeli Karşılıklar8.225.143 8.232.889Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli KarşılıklarNot.12 8.225.143 8.232.889Ertelenmiş Vergi YükümlülüğüNot.22 5.446.976 3.835.560TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER142.281.456 114.133.265TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER297.916.708 200.960.445ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar76.760.727 70.501.615Ödenmiş SermayeNot.14 35.000.000 16.575.788Sermaye Düzeltme Farkları6.436.501 6.436.501Paylara İlişkin Primler (İskontolar)5.220 5.220Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)59.595.757 41.253.735Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)59.595.757 41.253.735Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Not.21 61.509.912 44.410.998Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Not.21 -1.914.155 -3.157.263Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.898.018 -1.846.665Yabancı Para Çevrim FarklarıNot.21 -2.898.018 -1.846.665Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.369.501 778.019Yasal YedeklerNot.14 1.369.501 778.019Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-11.716.677 -2.823.070Net Dönem Karı veya Zararı-11.031.557 10.122.087Kontrol Gücü Olmayan Paylar49.253 36.193TOPLAM ÖZKAYNAKLAR76.809.980 70.537.808TOPLAM KAYNAKLAR374.726.688 271.498.253Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.575.788 6.436.501 5.220 -1.595.764 44.555.690 -1.306.790 325.455 -16.936.903 14.421.705 62.480.902 36.070 62.516.972Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler452.564 13.969.141 -14.421.705Dönem Karı (Zararı)10.122.087 10.122.087 10.122.087Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.561.499 -144.692 -539.875 144.692 -2.101.374 123 -2.101.251Dönem Sonu Bakiyeler16.575.788 6.436.501 5.220 -3.157.263 44.410.998 -1.846.665 778.019 -2.823.070 10.122.087 70.501.615 36.193 70.537.808Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.575.788 6.436.501 5.220 -3.157.263 44.410.998 -1.846.665 778.019 -2.823.070 10.122.087 70.501.615 36.193 70.537.808Transferler551.508 9.570.579 -10.122.087Dönem Karı (Zararı)-11.031.557 -11.031.557 -11.031.557Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.243.108 17.098.914 -1.051.353 17.290.669 13.060 17.303.729Sermaye Arttırımı18.424.212 39.974 -18.464.186Dönem Sonu Bakiyeler35.000.000 6.436.501 5.220 -1.914.155 61.509.912 -2.898.018 1.369.501 -11.716.677 -11.031.557 76.760.727 49.253 76.809.980Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-11.031.557 10.122.326DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar18.342.021 -1.561.499Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)20.299.703 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.553.885 -1.951.874Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.511.567 390.375Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-3.511.567 390.375Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.051.353 -539.875Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar-1.051.353 -539.875Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)-1.051.353 -539.875DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.290.668 -2.101.374TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.259.111 8.020.952Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-619 123Ana Ortaklık Payları6.259.730 8.020.829http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917145BIST