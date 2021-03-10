***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
10.03.2021 23:22
***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
Not.15 296.969.441 248.616.991
Satışların Maliyeti
Not.15 -217.730.982 -179.180.068
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
79.238.459 69.436.923
BRÜT KAR (ZARAR)
79.238.459 69.436.923
Genel Yönetim Giderleri
Not.16 -21.236.841 -17.939.212
Pazarlama Giderleri
Not.16 -27.634.820 -23.943.507
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.18 34.235.254 30.911.787
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.18 -16.310.800 -23.455.045
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
48.291.252 35.010.946
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.19 255.780 2.608.846
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
48.547.032 37.619.792
Finansman Giderleri
Not.20 -61.653.970 -24.483.075
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-13.106.938 13.136.717
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.075.381 -3.014.391
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
Not.22 -38.490 -3.429.290
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.22 2.113.871 414.899
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.031.557 10.122.326
DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.031.557 10.122.326
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 239
Ana Ortaklık Payları
-11.031.557 10.122.087
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç / ( Kayıp ) Not.23 -0,00300000 0,00600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
43.407.388 21.003.913
Dönem Karı (Zararı)
-11.031.557 10.122.326
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-11.031.557 10.122.326
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
78.652.869 37.551.446
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.9-10 16.174.146 11.748.206
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.235.112 1.055.615
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.7 1.161.027 672.034
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
74.085 383.581
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.565.634 3.218.885
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.565.634 3.218.885
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.329.388 5.206.640
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.18 -418.593 -280.979
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10.747.981 5.487.619
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
49.679.750 15.916.555
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.22 -2.075.381 3.014.391
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-255.780 -2.608.846
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
Not.19 -255.780 -2.608.846
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-21.892.526 -17.321.454
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.327.414 997.621
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.327.414 997.621
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.853.063 4.157.807
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.853.063 4.157.807
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.281.426 -15.245.257
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.933.657 -7.467.389
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
294.424 279.819
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10.639.233 -7.747.208
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
171.965 459.000
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
463.755 -223.236
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
463.755 -223.236
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
45.728.786 30.352.318
Alınan Faiz
418.593 280.979
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.210.304 -2.709.408
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-12.317 -1.204.806
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
Not.22 -517.370 -5.715.170
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.363.033 -11.005.687
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
311.445 2.640.379
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.9-10 311.445 2.640.379
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.535.401 -8.183.757
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.569.673 -7.255.343
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-965.728 -928.414
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
4.860.923 -5.462.309
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
4.860.923 -5.462.309
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.666.887 6.138.500
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
79.486.051 91.881.584
Kredilerden Nakit Girişleri
79.486.051 91.881.584
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-58.434.281 -71.618.900
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-58.750.681 -71.135.858
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
316.400 -483.042
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-22.242.274 -10.512.704
Ödenen Faiz
-6.476.383 -3.611.480
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.377.468 16.136.726
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.051.353 -539.875
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.326.115 15.596.851
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25.482.545 9.885.694
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.26 47.808.660 25.482.545
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.26 47.808.660 25.482.545
Finansal Yatırımlar
278.426 1.634.115
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
Not.13 278.426 1.634.115
Ticari Alacaklar
70.433.002 53.162.380
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.5 70.433.002 53.162.380
Diğer Alacaklar
50.687 43.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.6 50.687 43.037
Stoklar
Not.7 60.577.149 51.456.750
Peşin Ödenmiş Giderler
8.505.272 2.640.226
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.8 8.505.272 2.640.226
Diğer Dönen Varlıklar
2.606.811 1.332.551
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
Not.13 2.606.811 1.332.551
ARA TOPLAM
190.260.007 135.751.604
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
190.260.007 135.751.604
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
416.484 362.262
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.6 416.484 362.262
Maddi Duran Varlıklar
Not.9 51.605.836 43.425.150
Tesis, Makine ve Cihazlar
33.520.677 38.486.332
Taşıtlar
30.860 46.962
Mobilya ve Demirbaşlar
5.652.216 3.406.770
Özel Maliyetler
2.620.126 1.327.502
Yapılmakta Olan Yatırımlar
9.781.957 157.584
Kullanım Hakkı Varlıkları
Not.9 126.466.255 81.513.696
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.10 2.966.728 2.928.547
Diğer Haklar
2.563.458 2.863.193
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
403.270 65.354
Peşin Ödenmiş Giderler
601.386 5.462.309
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.8 601.386 5.462.309
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.22 2.409.992 2.054.685
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
184.466.681 135.746.649
TOPLAM VARLIKLAR
374.726.688 271.498.253
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.24 52.261.150 25.227.159
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
52.261.150 25.227.159
Banka Kredileri
Not.24 52.261.150 25.227.159
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
57.346.053 26.845.517
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
57.346.053 26.845.517
Banka Kredileri
Not.24 34.173.268 15.440.229
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Not.24 23.172.785 11.405.288
Diğer Finansal Yükümlülükler
949.950 633.550
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
Not.24 949.950 633.550
Ticari Borçlar
37.209.053 26.275.396
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.4 1.652.703 1.358.279
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.5 35.556.350 24.917.117
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.12 2.105.726 1.933.761
Diğer Borçlar
246.136 328.081
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.4 229.702 254.221
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.6 16.434 73.860
Türev Araçlar
150.921
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
150.921
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.616.312 1.727.805
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.8 1.616.312 1.727.805
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.22 22.550 501.430
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.607.272 1.793.103
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.12 1.589.979 1.780.786
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.11 17.293 12.317
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.271.050 1.410.457
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.13 2.271.050 1.410.457
ARA TOPLAM
155.635.252 86.827.180
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
155.635.252 86.827.180
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
110.593.537 88.698.077
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
110.593.537 88.698.077
Banka Kredileri
Not.24 63.508.874 56.468.300
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Not.24 47.084.663 32.229.777
Diğer Borçlar
18.015.800 13.301.200
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.4 18.015.800 13.301.200
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
65.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.8 65.539
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.225.143 8.232.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.12 8.225.143 8.232.889
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.22 5.446.976 3.835.560
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
142.281.456 114.133.265
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
297.916.708 200.960.445
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
76.760.727 70.501.615
Ödenmiş Sermaye
Not.14 35.000.000 16.575.788
Sermaye Düzeltme Farkları
6.436.501 6.436.501
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.220 5.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
59.595.757 41.253.735
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
59.595.757 41.253.735
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
Not.21 61.509.912 44.410.998
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not.21 -1.914.155 -3.157.263
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.898.018 -1.846.665
Yabancı Para Çevrim Farkları
Not.21 -2.898.018 -1.846.665
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.369.501 778.019
Yasal Yedekler
Not.14 1.369.501 778.019
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-11.716.677 -2.823.070
Net Dönem Karı veya Zararı
-11.031.557 10.122.087
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
49.253 36.193
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
76.809.980 70.537.808
TOPLAM KAYNAKLAR
374.726.688 271.498.253
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16.575.788 6.436.501 5.220 -1.595.764 44.555.690 -1.306.790 325.455 -16.936.903 14.421.705 62.480.902 36.070 62.516.972
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
452.564 13.969.141 -14.421.705
Dönem Karı (Zararı)
10.122.087 10.122.087 10.122.087
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.561.499 -144.692 -539.875 144.692 -2.101.374 123 -2.101.251
Dönem Sonu Bakiyeler
16.575.788 6.436.501 5.220 -3.157.263 44.410.998 -1.846.665 778.019 -2.823.070 10.122.087 70.501.615 36.193 70.537.808
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16.575.788 6.436.501 5.220 -3.157.263 44.410.998 -1.846.665 778.019 -2.823.070 10.122.087 70.501.615 36.193 70.537.808
Transferler
551.508 9.570.579 -10.122.087
Dönem Karı (Zararı)
-11.031.557 -11.031.557 -11.031.557
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.243.108 17.098.914 -1.051.353 17.290.669 13.060 17.303.729
Sermaye Arttırımı
18.424.212 39.974 -18.464.186
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 6.436.501 5.220 -1.914.155 61.509.912 -2.898.018 1.369.501 -11.716.677 -11.031.557 76.760.727 49.253 76.809.980
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.031.557 10.122.326
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
18.342.021 -1.561.499
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20.299.703 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.553.885 -1.951.874
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.511.567 390.375
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-3.511.567 390.375
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.051.353 -539.875
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-1.051.353 -539.875
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
-1.051.353 -539.875
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.290.668 -2.101.374
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.259.111 8.020.952
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-619 123
Ana Ortaklık Payları
6.259.730 8.020.829
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917145
BIST