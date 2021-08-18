***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot.13 214.013.969 115.990.588 115.717.678 52.392.585Satışların MaliyetiNot.13 -140.818.178 -88.068.882 -68.132.209 -39.140.096TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)73.195.791 27.921.706 47.585.469 13.252.489BRÜT KAR (ZARAR)73.195.791 27.921.706 47.585.469 13.252.489Genel Yönetim GiderleriNot.14 -14.726.558 -10.129.067 -7.146.567 -4.851.436Pazarlama GiderleriNot.14 -28.111.682 -11.363.684 -19.236.409 -5.975.406Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot.15 30.526.218 11.158.580 10.393.454 4.583.918Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot.15 -13.256.472 -5.299.985 -4.822.646 -2.658.266ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)47.627.297 12.287.550 26.773.301 4.351.299Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21.042 -108.837FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)47.627.297 12.308.592 26.773.301 4.242.462Finansman GiderleriNot.16 -35.146.617 -27.470.298 -13.637.743 -13.459.831SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.480.680 -15.161.706 13.135.558 -9.217.369Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.319.806 3.190.107 -1.873.968 2.789.954Dönem Vergi (Gideri) GeliriNot.17 -1.438.733 -14.329 -1.422.533 6.361Ertelenmiş Vergi (Gideri) GeliriNot.17 -881.073 3.204.436 -451.435 2.783.593SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.160.874 -11.971.599 11.261.590 -6.427.415DÖNEM KARI (ZARARI)10.160.874 -11.971.599 11.261.590 -6.427.415Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 6 0 -20Ana Ortaklık Payları10.160.874 -11.971.605 11.261.590 -6.427.395Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç / ( Kayıp ) Not.18 0,00290000 -0,00720000 0,00320000 -0,00390000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI30.076.461 4.013.697Dönem Karı (Zararı)10.160.874 -11.971.599Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler45.756.135 34.103.854Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.8-9 8.591.295 7.482.944Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler523.646 998.455Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.6 57.140 30.618Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.7 466.506 967.837Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.903.682 2.367.677Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.847.750 2.339.551Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler55.932 28.126Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler7.108.337 4.187.245Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-736.220 -156.116Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler7.844.557 4.343.361Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler24.309.369 22.278.682Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.319.806 -3.190.107Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -21.042Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -21.042İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-24.239.685 -15.946.877Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-28.749.001 -5.854.090İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-28.749.001 -5.854.090Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.178.535 -5.856.701İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.178.535 -5.856.701Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-25.941.879 -14.573.162Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler30.353.790 8.096.941İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.391.850 -635.399İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)28.961.940 8.732.340Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.121.293 552.270Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.154.647 1.687.865İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4.154.647 1.687.865Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları31.677.324 6.185.378Alınan Faiz736.220 156.116Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.032.613 -664.214Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-1.041.786 -1.147.824Vergi İadeleri (Ödemeleri)-262.684 -515.759YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-24.514.405 -5.612.254Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8.982 55.587Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8.982 55.587Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-24.668.779 -5.378.681Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-24.325.813 -4.827.472Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-342.966 -551.209Verilen Nakit Avans ve Borçlar145.392 -289.160Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar145.392 -289.160FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-24.230.718 -13.771.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri28.150.000 21.286.051Kredilerden Nakit Girişleri28.150.000 21.286.051Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-34.453.683 -21.205.418Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-34.453.683 -21.205.418Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-11.823.514 -11.545.377Ödenen Faiz-6.103.479 -2.623.444Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-42 317.188YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-18.668.662 -15.369.557Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-847.854 -304.735NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-19.516.516 -15.674.292DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ47.808.660 25.482.545DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ28.292.144 9.808.253Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot.22 28.292.144 47.808.660Finansal Yatırımlar356.398 278.426Kullanımı Kısıtlı Banka BakiyeleriNot.10 356.398 278.426Ticari Alacaklar99.124.863 70.433.002İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarNot.6 99.124.863 70.433.002Diğer Alacaklar53.516 50.687İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar53.516 50.687StoklarNot.7 86.052.522 60.577.149Peşin Ödenmiş Giderler7.810.269 8.505.272İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.10 7.810.269 8.505.272Diğer Dönen Varlıklar7.937.850 2.606.811İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen VarlıklarNot.10 7.937.850 2.606.811ARA TOPLAM229.627.562 190.260.007TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR229.627.562 190.260.007DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar465.042 416.484İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar465.042 416.484Maddi Duran VarlıklarNot.8 71.611.541 51.605.836Tesis, Makine ve Cihazlar30.866.806 33.520.677Taşıtlar22.809 30.860Mobilya ve Demirbaşlar6.003.097 5.652.216Özel Maliyetler2.496.543 2.620.126Yapılmakta Olan Yatırımlar32.222.286 9.781.957Kullanım Hakkı VarlıklarıNot.8 124.116.576 126.466.255Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.831.509 2.966.728Diğer Haklar2.205.196 2.563.458Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri626.313 403.270Peşin Ödenmiş Giderler455.994 601.386İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.10 455.994 601.386Ertelenmiş Vergi VarlığıNot.17 4.007.799 2.409.992TOPLAM DURAN VARLIKLAR203.488.461 184.466.681TOPLAM VARLIKLAR433.116.023 374.726.688KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar58.239.709 52.261.150İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar58.239.709 52.261.150Banka KredileriNot.19 58.239.709 52.261.150Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları63.069.167 57.346.053İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları63.069.167 57.346.053Banka KredileriNot.19 36.498.013 34.173.268Kiralama İşlemlerinden BorçlarNot.19 26.571.154 23.172.785Diğer Finansal Yükümlülükler949.910 949.950Ticari Borçlar67.562.843 37.209.053İlişkili Taraflara Ticari BorçlarNot.5 3.044.553 1.652.703İlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNot.6 64.518.290 35.556.350Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar3.227.019 2.105.726Diğer Borçlar362.545 246.136İlişkili Taraflara Diğer BorçlarNot.5 313.227 229.702İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar49.318 16.434Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.960.461 1.616.312İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.960.461 1.616.312Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.198.599 22.550Kısa Vadeli Karşılıklar2.415.659 1.607.272Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.359.727 1.589.979Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar55.932 17.293Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.367.139 2.271.050İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.367.139 2.271.050ARA TOPLAM204.353.051 155.635.252TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER204.353.051 155.635.252UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar106.148.901 110.593.537İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar106.148.901 110.593.537Banka KredileriNot.19 62.779.638 63.508.874Kiralama İşlemlerinden BorçlarNot.19 43.369.263 47.084.663Diğer Borçlar20.729.000 18.015.800İlişkili Taraflara Diğer BorçlarNot.5 20.729.000 18.015.800Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar9.546.507 8.225.143Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9.546.507 8.225.143Ertelenmiş Vergi YükümlülüğüNot.17 7.434.671 5.446.976TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER143.859.079 142.281.456TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER348.212.130 297.916.708ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar84.854.749 76.760.727Ödenmiş SermayeNot.12 35.000.000 35.000.000Sermaye Düzeltme Farkları6.436.501 6.436.501Paylara İlişkin Primler (İskontolar)5.220 5.220Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)58.376.759 59.595.757Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)58.376.759 59.595.757Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)61.331.288 61.509.912Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.954.529 -1.914.155Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.745.872 -2.898.018Yabancı Para Çevrim Farkları-3.745.872 -2.898.018Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.369.501 1.369.501Yasal YedeklerNot.12 1.369.501 1.369.501Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-22.748.234 -11.716.677Net Dönem Karı veya Zararı10.160.874 -11.031.557Kontrol Gücü Olmayan Paylar49.144 49.253TOPLAM ÖZKAYNAKLAR84.903.893 76.809.980TOPLAM KAYNAKLAR433.116.023 374.726.688Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.575.788 6.436.501 5.220 -3.157.263 44.410.998 -1.846.665 778.019 -2.823.070 10.122.087 70.501.615 36.193 70.537.808Transferler551.508 9.570.579 -10.122.087Dönem Karı (Zararı)-11.971.605 -11.971.605 -11.971.605Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)996.532 -72.341 -304.735 72.341 691.797 -50 691.747Dönem Sonu Bakiyeler16.575.788 6.436.501 5.220 -2.160.731 44.338.657 -2.151.400 1.329.527 6.819.850 -11.971.605 59.221.807 36.143 59.257.950Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler35.000.000 6.436.501 5.220 -1.914.155 61.509.912 -2.898.018 1.369.501 -11.716.677 -11.031.557 76.760.727 49.253 76.809.980Transferler-11.031.557 11.031.557Dönem Karı (Zararı)10.160.874 10.160.874 10.160.874Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.040.374 -178.624 -847.854 2.066.852 -109 2.066.743Dönem Sonu Bakiyeler35.000.000 6.436.501 -2.954.529 61.331.288 -3.745.872 1.369.501 -22.748.234 10.160.874 84.854.749 49.144 84.903.893Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)10.160.874 -11.971.599 11.261.590 -6.427.415DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.040.374 996.532 -531.415 1.614.417Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.040.374 996.532 -531.415 1.614.417Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-1.300.468 1.245.665 -664.269 2.018.021Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi260.094 -249.133 132.854 -403.604Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-847.854 -304.735 40.025 -147.842Yabancı Para Çevrim Farkları-847.854 -304.735 40.025 -147.842Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-847.854 -304.735 40.025 -147.842DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.888.228 691.797 -491.390 1.466.575TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.272.646 -11.279.802 10.770.200 -4.960.840Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-109 -50 -113 -44Ana Ortaklık Payları8.272.755 -11.279.752 10.770.313 -4.960.796http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959158BIST