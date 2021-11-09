***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot.13 345.267.634 198.859.410 131.253.665 82.868.822Satışların MaliyetiNot.13 -220.011.226 -148.958.474 -79.193.048 -60.889.592TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)125.256.408 49.900.936 52.060.617 21.979.230BRÜT KAR (ZARAR)125.256.408 49.900.936 52.060.617 21.979.230Genel Yönetim GiderleriNot.14 -23.420.831 -15.372.759 -8.694.273 -5.243.692Pazarlama GiderleriNot.14 -51.082.143 -19.136.455 -22.970.461 -7.772.771Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot.15 32.561.885 35.832.054 2.035.667 24.673.474Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot.15 -15.334.347 -16.474.529 -2.077.875 -11.174.544ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)67.980.972 34.749.247 20.353.675 22.461.697Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler284.856 263.814FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)67.980.972 35.034.103 20.353.675 22.725.511Finansman GiderleriNot.16 -37.931.624 -61.815.096 -2.785.007 -34.344.798SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)30.049.348 -26.780.993 17.568.668 -11.619.287Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.553.340 5.235.984 -5.233.534 2.045.877Dönem Vergi (Gideri) GeliriNot.17 -5.379.123 -38.490 -3.940.390 -24.161Ertelenmiş Vergi (Gideri) GeliriNot.17 -2.174.217 5.274.474 -1.293.144 2.070.038SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)22.496.008 -21.545.009 12.335.134 -9.573.410DÖNEM KARI (ZARARI)22.496.008 -21.545.009 12.335.134 -9.573.410Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 93 87Ana Ortaklık Payları22.496.008 -21.545.102 12.335.134 -9.573.497Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç / ( Kayıp ) Not.18 0,00640000 -0,01300000 0,00350000 -0,00580000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI59.542.986 28.985.234Dönem Karı (Zararı)22.496.008 -21.545.009Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)22.496.008 -21.545.009Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler55.093.914 67.141.684Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.8-9 13.407.700 11.687.531Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-659.055 1.449.672Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.7 -659.055 1.449.672Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.482.800 2.053.865Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.400.738 1.942.047Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler82.062 111.818Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler9.364.064 7.668.952Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerNot.15 -932.330 -205.962Faiz Giderleri ile İlgili DüzeltmelerNot.16 10.296.394 7.874.914Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler21.945.065 49.802.504Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.17 7.553.340 -5.235.984Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -284.856Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -284.856İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-12.486.666 -14.181.945Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-20.873.491 -7.447.462İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-20.873.491 -7.447.462Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.251.224 -3.990.670İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.251.224 -3.990.670Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-34.119.944 -14.269.008Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler42.552.171 10.115.537İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.652.703 -84.240İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)44.204.874 10.199.777Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.499.174 814.201Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.706.648 595.457İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4.706.648 595.457Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları65.103.256 31.414.730Alınan Faiz932.330 205.962Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.818.266 -947.714Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-1.041.786 -1.147.824Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.632.548 -539.920YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-29.861.226 -10.221.704Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8.982 319.500Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8.982 319.500Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-29.870.208 -6.809.701Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot.8-9 -29.497.833 -5.998.961Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-372.375 -810.740Verilen Nakit Avans ve Borçlar-3.731.503Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-3.731.503FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-60.097.866 1.226.905Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri40.150.000 48.486.051Kredilerden Nakit Girişleri40.150.000 48.486.051Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-92.379.244 -42.891.829Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-75.740.704 -27.621.719Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-16.638.540 -15.270.110Ödenen Faiz-7.868.622 -4.367.317YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-30.416.106 19.990.435Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-1.077.409 -1.231.672NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-31.493.515 18.758.763DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ47.808.660 25.482.545DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.22 16.315.145 44.241.308Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot.22 16.315.145 47.808.660Finansal Yatırımlar337.020 278.426Kullanımı Kısıtlı Banka BakiyeleriNot.10 337.020 278.426Ticari Alacaklar91.296.784 70.433.002İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarNot.6 91.296.784 70.433.002Diğer Alacaklar77.166 50.687İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.6 77.166 50.687StoklarNot.7 95.356.148 60.577.149Peşin Ödenmiş Giderler10.968.372 8.505.272İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.10 10.968.372 8.505.272Diğer Dönen Varlıklar6.089.660 2.606.811İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen VarlıklarNot.10 6.089.660 2.606.811ARA TOPLAM220.440.295 190.260.007TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR220.440.295 190.260.007DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar436.554 416.484İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar436.554 416.484Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Maddi Duran VarlıklarNot.8 73.435.155 51.605.836Tesis, Makine ve Cihazlar60.810.672 33.520.677Taşıtlar18.784 30.860Mobilya ve Demirbaşlar8.186.411 5.652.216Özel Maliyetler3.553.748 2.620.126Yapılmakta Olan Yatırımlar865.540 9.781.957Kullanım Hakkı VarlıklarıNot.8 123.078.109 126.466.255Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.9 2.626.258 2.966.728Diğer Haklar2.054.763 2.563.458Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri571.495 403.270Peşin Ödenmiş Giderler570.396 601.386İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.10 570.396 601.386Ertelenmiş Vergi VarlığıNot.17 3.733.082 2.409.992Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR203.879.554 184.466.681TOPLAM VARLIKLAR424.319.849 374.726.688KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12.887.500 52.261.150İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarNot.19 12.887.500 52.261.150Banka Kredileri12.887.500 52.261.150Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları89.957.816 57.346.053İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıNot.19 89.957.816 57.346.053Banka Kredileri63.370.941 34.173.268Kiralama İşlemlerinden Borçlar26.586.875 23.172.785Diğer Finansal YükümlülüklerNot.19 949.976 949.950Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler949.976 949.950Ticari Borçlar79.761.224 37.209.053İlişkili Taraflara Ticari BorçlarNot.5 0 1.652.703İlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNot.6 79.761.224 35.556.350Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar3.604.900 2.105.726Diğer Borçlar2.094.920 246.136İlişkili Taraflara Diğer Borçlar2.050.661 229.702İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar44.259 16.434Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.984.872 1.616.312İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not.10 4.984.872 1.616.312Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.769.125 22.550Kısa Vadeli Karşılıklar1.886.210 1.607.272Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.813.857 1.589.979Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar72.353 17.293Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.264.532 2.271.050İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerNot.10 1.264.532 2.271.050ARA TOPLAM199.161.075 155.635.252TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER199.161.075 155.635.252UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar89.030.978 110.593.537İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar89.030.978 110.593.537Banka KredileriNot.19 49.680.866 63.508.874Kiralama İşlemlerinden BorçlarNot.19 39.350.112 47.084.663Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar20.627.000 18.015.800İlişkili Taraflara Diğer BorçlarNot.5 20.627.000 18.015.800Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar9.767.418 8.225.143Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9.767.418 8.225.143Ertelenmiş Vergi YükümlülüğüNot.17 8.471.516 5.446.976Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER127.896.912 142.281.456TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER327.057.987 297.916.708ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar97.212.787 76.760.727Ödenmiş SermayeNot.12 35.000.000 35.000.000Sermaye Düzeltme Farkları6.436.501 6.436.501Paylara İlişkin Primler (İskontolar)5.220 5.220Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)58.364.605 59.595.757Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)58.364.605 59.595.757Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)61.245.299 61.509.912Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.880.694 -1.914.155Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.975.427 -2.898.018Yabancı Para Çevrim Farkları-3.975.427 -2.898.018Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.369.501 1.369.501Yasal YedeklerNot.12 1.369.501 1.369.501Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-22.483.621 -11.716.677Net Dönem Karı veya Zararı22.496.008 -11.031.557Kontrol Gücü Olmayan Paylar49.075 49.253TOPLAM ÖZKAYNAKLAR97.261.862 76.809.980TOPLAM KAYNAKLAR424.319.849 374.726.688Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.575.788 6.436.501 5.220 -3.157.263 44.410.998 -1.846.665 778.019 -2.823.070 10.122.087 70.501.615 36.193 70.537.808Transferler551.508 9.570.579 -10.122.087Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.218.438 -108.511 -1.231.672 108.511 -13.234 14 -13.220Dönem Karı (Zararı)-21.454.102 -21.545.102 -21.545.102Dönem Sonu Bakiyeler16.575.788 6.436.501 5.220 -1.938.825 44.302.487 -3.078.337 1.329.527 6.856.020 -21.545.102 48.943.279 36.207 48.979.486Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler35.000.000 6.436.501 5.220 -1.914.155 61.509.912 -2.898.018 1.369.501 -11.716.677 -11.031.557 76.760.727 49.253 76.809.980Transferler-11.031.557 11.031.557Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-966.539 -264.613 -1.077.409 264.613 -2.043.948 -178 -2.044.126Dönem Karı (Zararı)22.496.008 22.496.008 22.496.008Dönem Sonu Bakiyeler35.000.000 6.436.501 5.220 -2.880.694 61.245.299 -3.975.427 1.369.501 -22.483.621 22.496.008 97.212.787 49.075 97.261.862Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)22.496.008 -21.545.009 12.335.134 -9.573.410DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-966.539 1.218.438 73.835 221.906Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-966.539 1.218.438 73.835 221.906Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-1.208.174 1.523.048 92.294 277.383Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi241.635 -304.610 -18.459 -55.477Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.077.409 -1.231.672 -229.555 -926.937Yabancı Para Çevrim Farkları-1.077.409 -1.231.672 -229.555 -926.937DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.043.948 -13.234 -155.720 -705.031TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.452.060 -21.558.243 12.179.414 -10.278.441Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-178 14 -69 64Ana Ortaklık Payları20.452.238 -21.558.257 12.179.483 -10.278.505http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976538BIST