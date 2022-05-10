***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Bir 20.853.996FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)64.515.265 20.853.996Finansman Giderleri15 -28.747.299 -21.508.874SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)35.767.966 -654.878Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.847.516 -445.838Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -9.189.720 -16.200Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 4.342.204 -429.638SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)30.920.450 -1.100.716DÖNEM KARI (ZARARI)30.920.450 -1.100.716Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-148 0Ana Ortaklık Payları30.920.598 -1.100.716Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.843.838 13.543.128Dönem Karı (Zararı)30.920.450 -1.100.716Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler46.648.812 24.275.982Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8 5.790.275 4.346.055Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler584.777 1.216.809Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 584.777 1.216.809Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.267.526 1.636.500Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.978.559 1.545.135Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler288.967 91.365Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8.019.301 4.297.761Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler13 -94.793 -111.141Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 8.114.094 4.408.902Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler23.139.417 12.333.019Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 4.847.516 445.838İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-72.126.364 -7.709.475Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-54.536.354 -15.010.914İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-54.536.354 -15.010.914Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-202.198 355.523İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-202.198 355.523Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-45.658.675 -1.759.951Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler21.430.971 6.582.796İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.434.345 -791.448İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)19.996.626 7.374.244Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.209.564 1.077.248Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.630.328 1.045.823İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5.630.328 1.045.823Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.442.898 15.465.791Alınan Faiz94.793 111.141Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-6.618.346 -1.538.724Vergi İadeleri (Ödemeleri)-5.763.183 -495.080YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.705.132 -2.079.642Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.756.362 -2.233.784Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.546.570 -1.942.952Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-209.792 -290.832Verilen Nakit Avans ve Borçlar-948.770 154.142Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-948.770 154.142FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.199.745 -23.557.997Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri63.642.398Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-43.693.986 -23.752.869Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-37.586.747 -19.340.548Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-6.107.239 -4.412.321Ödenen Faiz-6.753.559 453.362Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4.892 -258.490YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.650.775 -12.094.511Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.184.019 -887.879NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.834.794 -12.982.390DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ14.941.401 47.808.660DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.776.195 34.826.270Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 18.776.195 14.941.401Finansal Yatırımlar210.516 0Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri210.516 0Ticari Alacaklar203.977.776 149.666.901İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 203.977.776 149.666.901Diğer Alacaklar52.219 71.347İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar52.219 71.347Stoklar6 186.211.857 141.137.959Peşin Ödenmiş Giderler21.010.084 16.906.856İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler21.010.084 16.906.856Diğer Dönen Varlıklar12.994.617 16.500.710İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12.994.617 16.500.710ARA TOPLAM443.233.264 339.225.174TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR443.233.264 339.225.174DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar657.861 611.233İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar657.861 611.233Maddi Duran Varlıklar7 73.855.130 74.785.614Kullanım Hakkı Varlıkları7 118.399.682 120.471.462Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 2.980.770 3.012.419Peşin Ödenmiş Giderler1.854.997 1.539.178İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.854.997 1.539.178Ertelenmiş Vergi Varlığı16 12.066.960 8.123.999TOPLAM DURAN VARLIKLAR209.815.400 208.543.905TOPLAM VARLIKLAR653.048.664 547.769.079KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar101.232.435 62.469.212İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar18 101.232.435 62.469.212Banka Kredileri18 101.232.435 62.469.212Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları136.630.070 129.692.683İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları18 136.630.070 129.692.683Banka Kredileri18 97.440.333 92.661.770Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 39.189.737 37.030.913Diğer Finansal Yükümlülükler949.996 945.104Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler18 949.996 945.104Ticari Borçlar119.745.033 98.314.062İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 7.427.127 5.992.782İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 112.317.906 92.321.280Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar4.578.191 3.368.627Diğer Borçlar51.827 479.185İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 450.257İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar51.827 28.928Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13.682.946 7.910.913İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13.682.946 7.910.913Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 9.170.731 5.744.194Kısa Vadeli Karşılıklar2.775.407 6.932.167Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.711.919 6.880.432Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar63.488 51.735Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.646.885 1.958.743ARA TOPLAM393.463.521 317.814.890TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER393.463.521 317.814.890UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar106.439.407 111.698.229İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar106.439.407 111.698.229Banka Kredileri18 63.507.155 66.030.736Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 42.932.252 45.667.493Diğer Borçlar32.629.600 30.227.800İlişkili Taraflara Diğer Borçlar32.629.600 30.227.800Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)508.239 597.928İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)508.239 597.928Uzun Vadeli Karşılıklar11.529.028 8.769.358Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11.529.028 8.769.358Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü5.466.636 6.809.743TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER156.572.910 158.103.058TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER550.036.431 475.917.948ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar103.012.153 71.850.903Ödenmiş Sermaye10 35.000.000 35.000.000Sermaye Düzeltme Farkları6.436.501 6.436.501Paylara İlişkin Primler (İskontolar)5.220 5.220Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)58.747.975 59.834.335Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)58.747.975 59.834.335Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21 61.063.066 61.206.059Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -2.315.091 -1.371.724Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-8.490.612 -9.674.631Yabancı Para Çevrim Farkları21 -8.490.612 -9.674.631Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.369.501 1.369.501Yasal Yedekler10 1.369.501 1.369.501Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-20.977.030 -22.444.381Net Dönem Karı veya Zararı30.920.598 1.324.358Kontrol Gücü Olmayan Paylar80 228TOPLAM ÖZKAYNAKLAR103.012.233 71.851.131TOPLAM KAYNAKLAR653.048.664 547.769.079Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler35.000.000 6.436.501 5.220 -1.914.155 61.509.912 -2.898.018 1.369.501 -11.716.677 -11.031.557 76.760.727 49.253 76.809.980Transferler-11.031.557 11.031.557Dönem Karı (Zararı)-1.100.716Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-508.959 -38.220 -887.879 -1.435.058 4 -1.435.054Dönem Sonu Bakiyeler35.000.000 6.436.501 5.220 -2.423.114 61.471.692 -3.785.897 1.369.501 -22.748.234 -1.100.716 74.224.953 49.257 74.274.210Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler35.000.000 6.436.501 5.220 -1.371.724 61.206.059 -9.674.631 1.369.501 -22.444.381 1.324.358 71.850.903 228 71.851.131Transferler1.324.358 -1.324.358Dönem Karı (Zararı)30.920.598 30.920.598 -148 30.920.450Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-943.367 -142.993 1.184.019 142.993 240.652 240.652Dönem Sonu Bakiyeler35.000.000 6.436.501 5.220 -2.315.091 61.063.066 -8.490.612 1.369.501 -20.977.030 30.920.598 103.012.153 80 103.012.233Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)30.920.450 -1.100.716DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-943.367 -508.959Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.179.209 -636.199Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler235.842 127.240Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi235.842 127.240Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.184.019 -887.879Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.184.019 -887.879Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)1.184.019 -887.879DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)240.652 -1.396.838TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)31.161.102 -2.497.554Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-148 4Ana Ortaklık Payları31.161.250 -2.497.558http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028932BIST