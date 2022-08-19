***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 578.063.447 214.013.969 309.412.305 115.717.678Satışların Maliyeti11 -352.984.305 -140.818.178 -182.632.621 -68.132.209TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)225.079.142 73.195.791 126.779.684 47.585.469Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)225.079.142 73.195.791 126.779.684 47.585.469Genel Yönetim Giderleri12 -26.083.972 -14.726.558 -12.989.976 -7.146.567Pazarlama Giderleri12 -81.120.704 -28.111.682 -48.042.801 -19.236.409Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 63.415.650 30.526.218 43.012.129 10.393.454Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -39.942.041 -13.256.472 -31.926.226 -4.822.646ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)141.348.075 47.627.297 76.832.810 26.773.301Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 121.764 0 121.764 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler14 -2.002.807 0 -2.002.807 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)139.467.032 47.627.297 74.951.767 26.773.301Finansman Giderleri15 -76.049.179 -35.146.617 -47.301.880 -13.637.743SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)63.417.853 12.480.680 27.649.887 13.135.558Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-15.862.478 -2.319.806 -11.014.962 -1.873.968Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -22.486.164 -1.438.733 -13.296.444 -1.422.533Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 6.623.686 -881.073 2.281.482 -451.435SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)47.555.375 10.160.874 16.634.925 11.261.590Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-603 0 -455 0Ana Ortaklık Payları47.555.978 10.160.874 16.635.380 11.261.590Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına (Kayıp)/Kazanç 0,01360000 0,00290000 0,00480000 0,00320000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.844.517 30.076.461Dönem Karı (Zararı)47.555.375 10.160.874Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler69.111.991 45.756.135Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8 11.789.939 8.591.295Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.397.192 466.506Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 1.397.192 466.506Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.161.522 2.960.822Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6.772.924 2.847.750Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler388.598 113.072Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler18.364.940 7.108.337Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler13 -332.025 -736.220Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 18.696.965 7.844.557Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler14.535.920 24.309.369Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 15.862.478 2.319.806İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-81.957.068 -24.239.685Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-74.579.258 -28.749.001İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-74.579.258 -28.749.001Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.266.312 -5.178.535İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.266.312 -5.178.535Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-93.077.988 -25.941.879Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler55.952.334 30.353.790İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.120.151 1.391.850İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)57.072.485 28.961.940Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)2.235.650 1.121.293Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29.778.506 4.154.647İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)29.778.506 4.154.647Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları34.710.298 31.677.324Alınan Faiz332.025 736.220Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-6.618.346 -2.074.399Vergi İadeleri (Ödemeleri)-14.579.460 -262.684YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-13.862.128 -24.514.405Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 8.982Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 8.982Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.913.358 -24.668.779Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.596.759 -24.325.813Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-316.599 -342.966Verilen Nakit Avans ve Borçlar-948.770 145.392Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-948.770 145.392FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.172.403 -24.230.718Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri139.560.746 28.150.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-111.975.481 -46.277.197Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-90.112.604 -34.453.683Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-21.862.877 -11.823.514Ödenen Faiz-15.417.032 -6.103.479Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4.170 -42YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.154.792 -18.668.662Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-4.906.991 -847.854NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.247.801 -19.516.516DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ14.941.401 47.808.660DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22.189.202 28.292.144Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 22.189.202 14.941.401Finansal Yatırımlar8.092.037 0Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri923.622 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar7.168.415 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar7.168.415 0Ticari Alacaklar224.006.663 149.666.901İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 224.006.663 149.666.901Diğer Alacaklar146.418 71.347İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar146.418 71.347Stoklar6 232.818.755 141.137.959Peşin Ödenmiş Giderler13.356.142 16.906.856İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13.356.142 16.906.856Diğer Dönen Varlıklar15.000.113 16.500.710İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15.000.113 16.500.710ARA TOPLAM515.609.330 339.225.174TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR515.609.330 339.225.174DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar728.947 611.233İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar728.947 611.233Maddi Duran Varlıklar7 80.241.372 74.785.614Kullanım Hakkı Varlıkları7 116.307.447 120.471.462Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 2.844.095 3.012.419Peşin Ödenmiş Giderler1.520.750 1.539.178İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.520.750 1.539.178Ertelenmiş Vergi Varlığı16 13.217.628 8.123.999TOPLAM DURAN VARLIKLAR214.860.239 208.543.905TOPLAM VARLIKLAR730.469.569 547.769.079KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar135.117.372 62.469.212İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar18 135.117.372 62.469.212Banka Kredileri18 135.117.372 62.469.212Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları126.345.543 129.692.683İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları18 126.345.543 129.692.683Banka Kredileri18 84.406.017 92.661.770Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 41.939.526 37.030.913Diğer Finansal Yükümlülükler949.274 945.104Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler18 949.274 945.104Ticari Borçlar154.266.396 98.314.062İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 4.872.631 5.992.782İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 149.393.765 92.321.280Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar5.604.277 3.368.627Diğer Borçlar5.091.872 479.185İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4.958.801 450.257İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar133.071 28.928Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.965.436 7.910.913İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.965.436 7.910.913Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 13.650.898 5.744.194Kısa Vadeli Karşılıklar5.655.386 6.932.167Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar5.506.284 6.880.432Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar149.102 51.735Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18.674.417 1.958.743ARA TOPLAM477.320.871 317.814.890TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER477.320.871 317.814.890UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar88.506.350 111.698.229İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar88.506.350 111.698.229Banka Kredileri18 53.951.033 66.030.736Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 34.555.317 45.667.493Diğer Borçlar34.802.800 30.227.800İlişkili Taraflara Diğer Borçlar34.802.800 30.227.800Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)418.550 597.928İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)418.550 597.928Uzun Vadeli Karşılıklar14.424.906 8.769.358Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14.424.906 8.769.358Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.756.647 6.809.743TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER141.909.253 158.103.058TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER619.230.124 475.917.948ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar111.239.820 71.850.903Ödenmiş Sermaye10 35.000.000 35.000.000Sermaye Düzeltme Farkları6.436.501 6.436.501Paylara İlişkin Primler (İskontolar)5.220 5.220Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)56.286.428 59.834.335Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)56.286.428 59.834.335Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21 60.918.222 61.206.059Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -4.631.794 -1.371.724Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-14.581.622 -9.674.631Yabancı Para Çevrim Farkları21 -14.581.622 -9.674.631Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.214.481 1.369.501Yasal Yedekler10 2.214.481 1.369.501Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-21.677.166 -22.444.381Net Dönem Karı veya Zararı47.555.978 1.324.358Kontrol Gücü Olmayan Paylar-375 228TOPLAM ÖZKAYNAKLAR111.239.445 71.851.131TOPLAM KAYNAKLAR730.469.569 547.769.079Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler35.000.000 6.436.501 5.220 -1.914.155 61.509.912 -2.898.018 1.369.501 -11.716.677 -11.031.557 76.760.727 49.253 76.809.980Transferler-11.031.557 11.031.557Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.040.374 -178.624 -847.854 10.160.874 8.094.022 -109 8.093.913Dönem Karı (Zararı)10.160.874 10.160.874 -109 10.160.765Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.040.374 -178.624 -847.854 -2.066.852 0 -2.066.852Dönem Sonu Bakiyeler35.000.000 6.436.501 5.220 -2.954.529 61.331.288 -3.745.872 1.369.501 -22.748.234 10.160.874 84.854.749 49.144 84.903.893Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler35.000.000 6.436.501 5.220 -1.371.724 61.206.059 -9.674.631 1.369.501 -22.444.381 1.324.358 71.850.903 228 71.851.131Transferler844.980 479.378 -1.324.358Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.260.070 -287.837 -4.906.991 287.837 47.555.978 39.388.917 -603 39.388.314Dönem Karı (Zararı)47.555.978 47.555.978 -603 47.555.375Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.260.070 -287.837 -4.906.991 287.837 -8.167.061 -8.167.061Dönem Sonu Bakiyeler35.000.000 6.436.501 5.220 -4.631.794 60.918.222 -14.581.622 2.214.481 -21.677.166 47.555.978 111.239.820 -375 111.239.445Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)47.555.375 10.160.874 16.634.925 11.261.590DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.260.070 -1.040.374 -2.316.703 -531.415Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.075.088 -1.300.468 -2.895.879 -664.269Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler815.018 260.094 579.176 132.854Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi815.018 260.094 579.176 132.854Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-4.906.991 -847.854 -6.091.010 40.025Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.906.991 -847.854 -6.091.010 40.025Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)-4.906.991 -847.854 -6.091.010 40.025DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-8.167.061 -1.888.228 -8.407.713 -491.390TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)39.388.314 8.272.646 8.227.212 10.770.200Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-603 -109 -455 -113Ana Ortaklık Payları39.388.917 8.272.755 8.227.667 10.770.313http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057391BIST