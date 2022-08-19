***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2022 22:10
***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 578.063.447 214.013.969 309.412.305 115.717.678
Satışların Maliyeti
11 -352.984.305 -140.818.178 -182.632.621 -68.132.209
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
225.079.142 73.195.791 126.779.684 47.585.469
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
225.079.142 73.195.791 126.779.684 47.585.469
Genel Yönetim Giderleri
12 -26.083.972 -14.726.558 -12.989.976 -7.146.567
Pazarlama Giderleri
12 -81.120.704 -28.111.682 -48.042.801 -19.236.409
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 63.415.650 30.526.218 43.012.129 10.393.454
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -39.942.041 -13.256.472 -31.926.226 -4.822.646
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
141.348.075 47.627.297 76.832.810 26.773.301
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 121.764 0 121.764 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -2.002.807 0 -2.002.807 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
139.467.032 47.627.297 74.951.767 26.773.301
Finansman Giderleri
15 -76.049.179 -35.146.617 -47.301.880 -13.637.743
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
63.417.853 12.480.680 27.649.887 13.135.558
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-15.862.478 -2.319.806 -11.014.962 -1.873.968
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -22.486.164 -1.438.733 -13.296.444 -1.422.533
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 6.623.686 -881.073 2.281.482 -451.435
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
47.555.375 10.160.874 16.634.925 11.261.590
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-603 0 -455 0
Ana Ortaklık Payları
47.555.978 10.160.874 16.635.380 11.261.590
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına (Kayıp)/Kazanç 0,01360000 0,00290000 0,00480000 0,00320000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.844.517 30.076.461
Dönem Karı (Zararı)
47.555.375 10.160.874
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
69.111.991 45.756.135
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 11.789.939 8.591.295
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.397.192 466.506
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.397.192 466.506
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.161.522 2.960.822
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.772.924 2.847.750
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
388.598 113.072
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18.364.940 7.108.337
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -332.025 -736.220
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 18.696.965 7.844.557
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
14.535.920 24.309.369
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 15.862.478 2.319.806
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-81.957.068 -24.239.685
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-74.579.258 -28.749.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-74.579.258 -28.749.001
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.266.312 -5.178.535
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.266.312 -5.178.535
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-93.077.988 -25.941.879
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
55.952.334 30.353.790
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.120.151 1.391.850
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
57.072.485 28.961.940
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.235.650 1.121.293
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.778.506 4.154.647
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
29.778.506 4.154.647
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
34.710.298 31.677.324
Alınan Faiz
332.025 736.220
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6.618.346 -2.074.399
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-14.579.460 -262.684
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.862.128 -24.514.405
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 8.982
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 8.982
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.913.358 -24.668.779
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.596.759 -24.325.813
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-316.599 -342.966
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-948.770 145.392
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-948.770 145.392
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.172.403 -24.230.718
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
139.560.746 28.150.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-111.975.481 -46.277.197
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-90.112.604 -34.453.683
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-21.862.877 -11.823.514
Ödenen Faiz
-15.417.032 -6.103.479
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4.170 -42
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.154.792 -18.668.662
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-4.906.991 -847.854
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.247.801 -19.516.516
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.941.401 47.808.660
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.189.202 28.292.144
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 22.189.202 14.941.401
Finansal Yatırımlar
8.092.037 0
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
923.622 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.168.415 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
7.168.415 0
Ticari Alacaklar
224.006.663 149.666.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 224.006.663 149.666.901
Diğer Alacaklar
146.418 71.347
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
146.418 71.347
Stoklar
6 232.818.755 141.137.959
Peşin Ödenmiş Giderler
13.356.142 16.906.856
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13.356.142 16.906.856
Diğer Dönen Varlıklar
15.000.113 16.500.710
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15.000.113 16.500.710
ARA TOPLAM
515.609.330 339.225.174
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
515.609.330 339.225.174
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
728.947 611.233
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
728.947 611.233
Maddi Duran Varlıklar
7 80.241.372 74.785.614
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 116.307.447 120.471.462
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 2.844.095 3.012.419
Peşin Ödenmiş Giderler
1.520.750 1.539.178
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.520.750 1.539.178
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 13.217.628 8.123.999
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
214.860.239 208.543.905
TOPLAM VARLIKLAR
730.469.569 547.769.079
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
135.117.372 62.469.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 135.117.372 62.469.212
Banka Kredileri
18 135.117.372 62.469.212
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
126.345.543 129.692.683
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 126.345.543 129.692.683
Banka Kredileri
18 84.406.017 92.661.770
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 41.939.526 37.030.913
Diğer Finansal Yükümlülükler
949.274 945.104
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
18 949.274 945.104
Ticari Borçlar
154.266.396 98.314.062
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 4.872.631 5.992.782
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 149.393.765 92.321.280
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.604.277 3.368.627
Diğer Borçlar
5.091.872 479.185
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4.958.801 450.257
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
133.071 28.928
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.965.436 7.910.913
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.965.436 7.910.913
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 13.650.898 5.744.194
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.655.386 6.932.167
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
5.506.284 6.880.432
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
149.102 51.735
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18.674.417 1.958.743
ARA TOPLAM
477.320.871 317.814.890
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
477.320.871 317.814.890
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
88.506.350 111.698.229
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
88.506.350 111.698.229
Banka Kredileri
18 53.951.033 66.030.736
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 34.555.317 45.667.493
Diğer Borçlar
34.802.800 30.227.800
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
34.802.800 30.227.800
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
418.550 597.928
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
418.550 597.928
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.424.906 8.769.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14.424.906 8.769.358
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
3.756.647 6.809.743
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
141.909.253 158.103.058
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
619.230.124 475.917.948
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
111.239.820 71.850.903
Ödenmiş Sermaye
10 35.000.000 35.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
6.436.501 6.436.501
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.220 5.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
56.286.428 59.834.335
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
56.286.428 59.834.335
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 60.918.222 61.206.059
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -4.631.794 -1.371.724
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-14.581.622 -9.674.631
Yabancı Para Çevrim Farkları
21 -14.581.622 -9.674.631
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.214.481 1.369.501
Yasal Yedekler
10 2.214.481 1.369.501
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-21.677.166 -22.444.381
Net Dönem Karı veya Zararı
47.555.978 1.324.358
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-375 228
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
111.239.445 71.851.131
TOPLAM KAYNAKLAR
730.469.569 547.769.079
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 6.436.501 5.220 -1.914.155 61.509.912 -2.898.018 1.369.501 -11.716.677 -11.031.557 76.760.727 49.253 76.809.980
Transferler
-11.031.557 11.031.557
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.040.374 -178.624 -847.854 10.160.874 8.094.022 -109 8.093.913
Dönem Karı (Zararı)
10.160.874 10.160.874 -109 10.160.765
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.040.374 -178.624 -847.854 -2.066.852 0 -2.066.852
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 6.436.501 5.220 -2.954.529 61.331.288 -3.745.872 1.369.501 -22.748.234 10.160.874 84.854.749 49.144 84.903.893
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 6.436.501 5.220 -1.371.724 61.206.059 -9.674.631 1.369.501 -22.444.381 1.324.358 71.850.903 228 71.851.131
Transferler
844.980 479.378 -1.324.358
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.260.070 -287.837 -4.906.991 287.837 47.555.978 39.388.917 -603 39.388.314
Dönem Karı (Zararı)
47.555.978 47.555.978 -603 47.555.375
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.260.070 -287.837 -4.906.991 287.837 -8.167.061 -8.167.061
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 6.436.501 5.220 -4.631.794 60.918.222 -14.581.622 2.214.481 -21.677.166 47.555.978 111.239.820 -375 111.239.445
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
47.555.375 10.160.874 16.634.925 11.261.590
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.260.070 -1.040.374 -2.316.703 -531.415
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.075.088 -1.300.468 -2.895.879 -664.269
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
815.018 260.094 579.176 132.854
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
815.018 260.094 579.176 132.854
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-4.906.991 -847.854 -6.091.010 40.025
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.906.991 -847.854 -6.091.010 40.025
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
-4.906.991 -847.854 -6.091.010 40.025
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.167.061 -1.888.228 -8.407.713 -491.390
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
39.388.314 8.272.646 8.227.212 10.770.200
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-603 -109 -455 -113
Ana Ortaklık Payları
39.388.917 8.272.755 8.227.667 10.770.313
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057391
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