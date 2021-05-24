***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BiGenel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 10.05.2021Genel Kurul Tarihi 16.06.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.06.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ARNAVUTKÖYAdres Hadımköy Mah. Mustafa İnan Cad.No.41 Arnavutköy/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun 2020 faaliyet dönemi için ibra edilmesi,5 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış finansal tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet dönemi için ayrı ayrı ibra edilmeleri,7 - 2020 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,8 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kar paylarının oranlarının belirlenmesi ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifinin okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,9 - Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,10 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı faaliyet dönemi için teklif ettiği Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi gereği teklif ettiği Şirket denetçisinin onaylanması,11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi,13 - Şirketin bağış ve yardım politikası ve yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,14 - Şirketin 2020 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,16 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2020-Çağrı Metni.pdf - İlan MetniEK: 2 2020-Bilgilendirme Metni.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk Açıklamalar2020 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 16 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 10:00'da "Hadımköy Mah.Mustafa İnan Cd.No.41 Arnavutköy-İstanbul" adresinde gerçekleştirilecektir. Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul Davet Metni ve gündem maddelerine ilişkin açıklamalar ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.COVID-19 salgını nedeniyle alınan önlemler ve Ticaret Bakanlığı'nın konu hakkındaki 20 Mart 2020 tarihli duyurusu çerçevesinde Genel Kurul toplantısına katılacak pay sahiplerimizin fiziki katılım yerine elektronik ortamda katılım sağlamaya özen göstermeleri önem arz etmektedir. Genel Kurula elektronik katılım konusunda https://egk.mkk.com.tr/egkweb/Egitim.jsp adresinden gerekli bilgiler temin edilebilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937450BIST