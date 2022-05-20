***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
20.05.2022 16:03
***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022 - 31.03.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
20/05/2022
Açıklamalar
Şirketimizin 20.05.2022 tarihli Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına verilmiş olan 01.01.2022 - 31.03.2022 dönemine ait Gelir Tablosu ekte yer almaktadır. Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031470
BIST
17:502.380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -13,42
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.407
En Düşük
2.374
17:5015,9299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0880
|Açılış
|: 15,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9863
En Düşük
15,8375
17:5016,8403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0041
|Açılış
|: 16,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
16,9482
En Düşük
16,7425
17:50938,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,76
|Açılış
|: 938,75
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
935,57
BIST En Aktif Hisseler17:48
|KAPLM
|66,00
|17.096.987
|% 10,00
|
|IMASM
|46,90
|20.036.499
|% 9,99
|
|PRKAB
|34,86
|90.759.009
|% 9,97
|
|DAGHL
|23,68
|1.508.862
|% 9,94
|
|NUGYO
|6,20
|117.823.143
|% 9,93
|
|ORCAY
|19,71
|247.250.630
|% -10,00
|
|SMRTG
|21,06
|149.638.634
|% -8,91
|
|ULUSE
|176,50
|75.026.634
|% -8,07
|
|SANKO
|10,92
|17.013.181
|% -6,91
|
|ITTFH
|1,39
|33.706.568
|% -6,71
|
|GARAN
|16,28
|3.562.715.368
|% 4,03
|
|ASELS
|23,00
|3.412.110.798
|% 3,42
|
|THYAO
|42,86
|2.570.670.304
|% 1,08
|
|SISE
|19,54
|1.712.490.630
|% -1,86
|
|AKBNK
|8,09
|1.579.314.554
|% -0,25
|
|YKBNK
|4,37
|1.457.509.537
|% -0,46
|
|EKGYO
|2,63
|624.836.052
|% 0,38
|
|GARAN
|16,28
|3.562.715.368
|% 4,03
|
|SKBNK
|1,19
|231.410.823
|% 1,71
|
|AKBNK
|8,09
|1.579.314.554
|% -0,25
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9022
|15,9312
|% 0,56
|
|Euro
|16,8013
|16,8355
|% 0,00
|
|Sterlin
|19,7548
|19,8539
|% 0,05
|
|Frank
|16,2278
|16,3256
|% -0,17
|
|Riyal
|4,2214
|4,2425
|% 0,02
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|-3,47
|
|Altın Gr.
|939
|939
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|6.237
|6.331
|-18,00
|
|Tam
|6.205
|6.361
|-40,28
|
|Yarım
|2.999
|3.077
|-19,49
|
|Çeyrek
|1.504
|1.539
|-9,75
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,70
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|-0,08
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,52
|