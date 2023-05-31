***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
31.05.2023 15:50
***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2023-31.03.2023
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2023 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
22/05/2023
Açıklamalar
Şirketimizin 22.05.2023 tarihli Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına verilmiş olan 01.01.2023 - 31.03.2023 dönemine ait Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155020
BIST
16:324.957
En Düşük
|Değişim
|: 0,11%
|| 5,61
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.951
|
4.905
En Yüksek
4.982
16:3220,7049
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,2094
|Açılış
|: 20,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7000
|
21,0001
En Düşük
20,4442
16:3222,2727
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,2519
|Açılış
|: 22,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1000
|
22,5298
En Düşük
22,0192
16:321.307,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 19,28
|Açılış
|: 1.307,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.287,91
|
1.322,93
En Düşük
1.285,48
BIST En Aktif Hisseler16:30
|AVHOL
|33,88
|179.130.183
|% 10,00
|
|GRTRK
|19,26
|185.598.678
|% 9,99
|
|KONKA
|36,34
|56.927.045
|% 9,99
|
|KOPOL
|44,12
|634.378.921
|% 9,97
|
|CVKMD
|152,60
|245.846.557
|% 9,94
|
|ISKUR
|690.300,00
|1.380.600
|% -10,00
|
|MARKA
|13,90
|7.882.843
|% -9,97
|
|BRKO
|3,65
|714.896
|% -6,41
|
|VKFYO
|8,87
|71.882.401
|% -5,34
|
|GSRAY
|8,35
|464.419.073
|% -5,11
|
|THYAO
|147,60
|5.918.813.848
|% 0,41
|
|YKBNK
|10,41
|3.801.340.607
|% 1,36
|
|AKBNK
|16,50
|3.423.641.676
|% 0,79
|
|GARAN
|27,42
|3.140.157.190
|% -0,80
|
|ISCTR
|11,55
|2.877.354.904
|% -0,43
|
|YKBNK
|10,41
|3.801.340.607
|% 1,36
|
|ISCTR
|11,55
|2.877.354.904
|% -0,43
|
|EKGYO
|7,32
|1.582.709.645
|% -1,08
|
|AKBNK
|16,50
|3.423.641.676
|% 0,79
|
|KOZAL
|22,72
|2.638.844.652
|% 6,17
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,6943
|20,6994
|% 0,99
|
|Euro
|22,2199
|22,2293
|% 0,95
|
|Sterlin
|25,5535
|25,6816
|% 1,05
|
|Frank
|22,6423
|22,7786
|% 0,77
|
|Riyal
|5,5030
|5,5306
|% 1,28
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|3,97
|
|Altın Gr.
|1.307
|1.307
|18,87
|
|Cumhuriyet
|9.065
|9.202
|82,00
|
|Tam
|9.011
|9.259
|82,37
|
|Yarım
|4.420
|4.548
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.217
|2.281
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,32
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,53
|15,55
|0,29
|
|B. Petrol
|72,27
|72,27
|-1,44
|
Seans Raporu
16:30
daha fazla
-
16:45XU100
Endeks 4, 968 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 63, 635.00 milyon TL de
-
16:45ZEDUR
Yüzde 5.40 oranında artışla 39.80 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 275 adet işlem
-
16:43MRGYO
Yüzde 4.71 oranında artışla 5.34 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 943, 031 adet işlem
-
16:42DMSAS
Yüzde 6.19 oranında artışla 8.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 380, 226 adet işlem
-
16:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 09 artarak (% 0.34 ) 4, 462