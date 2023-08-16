***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.08.2023 17:29
***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2023-30.06.2023
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2023 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/08/2023
Açıklamalar
Şirketimizin 16.08.2023 tarihli Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına verilmiş olan 01.01.2023 - 30.06.2023 dönemine ait Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186059
BIST