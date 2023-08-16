***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2023-30.06.2023Mali Tablonun Verildiği OtoriteBüyük Mükellefler Vergi Dairesi BaşkanlığıMali Tablonun Verilme Nedeni2023 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi EkiMali Tablonun Verilme Tarihi16/08/2023AçıklamalarŞirketimizin 16.08.2023 tarihli Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına verilmiş olan 01.01.2023 - 30.06.2023 dönemine ait Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186059BIST