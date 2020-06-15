***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Kar dağıtım SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 22.05.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 15.06.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)DURDO, TRADUROF91D4 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)DURDO, TRADUROF91D4 0 0Ek Açıklamalar2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu ve Mali tablolarını görüşmüş ve aşağıdaki hususların 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Genel Kurulun bilgisine ve onayına sunulmasını kararlaştırmıştır.Vergi Usul Kanununa göre 2019 yılında 14.453.142,87-TL (vergi sonrası 11.086.944,96), Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:29 sayılı tebliğine göre 13.136.717-TL (vergi sonrası 10.122.326-TL), vergi öncesi dönem karı oluşmuştur. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri ve Şirket Esasa Sözleşmesinin kar dağıtım maddesi gereğince, Vergi Usul Kanunu'na göre oluşan1-) 2019 net kar tutarı üzerinden ise %5 oranında 554.347,24 TL tutarında I. Tertip Yedek akçe ayrılmasına,2-) Tüm bu işlemlerden sonra bakiye 10.532.597,72-TL net kar tutarının ise dağıtıma konu edilmeyerek, Olağanüstü yedeklere alınmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUDURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 16.575.787,52. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 817.993* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 13.136.717 14.453.142,874. Vergiler ( - ) -3.014.391 -3.366.197,915. Net Dönem Kârı 10.122.326 11.086.944,966. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -2.823.0707. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -554.347,248. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 10.532.597,72Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı11. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851191BIST