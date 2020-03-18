***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.03.2020 18:13
***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Arttırımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6.Madde
Ek Açıklamalar
18.03.2020 tarih ve 2020/06 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden
1.Şirketimiz kayıtlı sermaye tavan süresine ilişkin iznin 2020-2024 yılları arasında geçerli olmak üzere belirlenmesine ve kayıtlı sermaye tavanının 30.000.000 Türk Lirası'ndan 100.000.000 Türk Lirası'na yükseltilmesine
2.Bu kapsamda Şirket esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6. maddesinin ekli tadil metnine uygun olarak değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulmasına,
3.Gerekli izinlerin alınmasını takiben yapılacak ilk genel kurul toplantısında Esas Sözleşme'nin 6. Maddesinin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Durdo Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830529
BIST
18:0585.577
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -1.201,08
|Açılış
|: 84.777
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|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
18:056,4840
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,0854
|Açılış
|: 6,4610
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|Önceki Kapanış
|: 6,4720
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6,4840
En Düşük
6,3873
18:057,0105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0260
|Açılış
|: 7,0420
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|Önceki Kapanış
|: 7,1150
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7,1261
En Düşük
7,0025
18:05309,29
En Yüksek
|Değişim
|: -1,66%
|| -5,24
|Açılış
|: 309,29
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,09
BIST En Aktif Hisseler
|ADANA
|6,82
|11.360.344
|% 10,00
|
|RTALB
|3,63
|1.679.151
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|1.389.183
|% 10,00
|
|ISBTR
|28.891,20
|1.018.305
|% 10,00
|
|AYCES
|5,86
|587.589
|% 9,94
|
|TSPOR
|2,43
|252.183.509
|% -10,00
|
|PINSU
|1,80
|9.286.565
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|29.014
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|132.977
|% -9,98
|
|KLMSN
|12,29
|9.541.700
|% -9,96
|
|THYAO
|7,90
|1.054.692.643
|% -1,00
|
|ASELS
|21,74
|786.809.225
|% -1,09
|
|GARAN
|8,00
|709.657.866
|% -4,65
|
|ISCTR
|5,00
|382.971.844
|% -3,66
|
|YKBNK
|1,98
|314.145.205
|% -3,41
|
|YKBNK
|1,98
|314.145.205
|% -3,41
|
|THYAO
|7,90
|1.054.692.643
|% -1,00
|
|ODAS
|1,20
|148.227.237
|% 1,69
|
|TSPOR
|2,43
|252.183.509
|% -10,00
|
|IHLGM
|0,77
|67.692.710
|% -3,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5510
|7,5889
|% -1,78
|
|Frank
|6,6465
|6,6865
|% 0,25
|
|Riyal
|1,7211
|1,7297
|% 1,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.485
|1.486
|-43,26
|
|Altın Gr.
|310
|311
|-3,98
|
|Cumhuriyet
|2.086
|2.117
|0,00
|
|Tam
|2.078
|2.131
|2,96
|
|Yarım
|1.004
|1.031
|1,43
|
|Çeyrek
|504
|515
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|11,86
|11,89
|-0,74
|
|Gümüş Gr.
|2,49
|2,50
|-0,11
|
|B. Petrol
|25,61
|25,61
|-3,12
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