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***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.03.2020 15:33
GÜNCEL HABERLER



***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Arttırımı SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6.Madde
SPK Başvuru Tarihi 19.03.2020

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde
Kayıtlı sermaye tavan süresine ilişkin iznin, 2020-2024 yılları arasında geçerli olacak şekilde, kayıtlı sermaye tavanının 30.000.000 Türk Lirası'ndan 100.000.000 Türk Lirası'na yükseltilmesi ile ilgili gerekli iznin alınabilmesi için,
Sermaye Piyasası Kurulu'na 19.03.2020 tarih ve 8064 evrak kayıt numarası ile başvurumuz gerçekleşmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Durdo Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830748


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