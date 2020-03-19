***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Arttırımı SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6.MaddeSPK Başvuru Tarihi 19.03.2020Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesindeKayıtlı sermaye tavan süresine ilişkin iznin, 2020-2024 yılları arasında geçerli olacak şekilde, kayıtlı sermaye tavanının 30.000.000 Türk Lirası'ndan 100.000.000 Türk Lirası'na yükseltilmesi ile ilgili gerekli iznin alınabilmesi için,Sermaye Piyasası Kurulu'na 19.03.2020 tarih ve 8064 evrak kayıt numarası ile başvurumuz gerçekleşmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Durdo Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830748BIST