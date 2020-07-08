***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.07.2020 16:45
***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin genel kurul tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6.Madde
SPK Başvuru Tarihi 19.03.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 15.06.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 08.07.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2020-2024 yılları arasında geçerli olacak şekilde, kayıtlı sermaye tavanının 30.000.000 Türk Lirası'ndan 100.000.000 Türk Lirası'na yükseltilmesine ilişkin talebi, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 09.04.2020 tarihli ve 50035491-431.02 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 DURDO Esas Sözleşme Tadil Metni SPK Onaylı.pdf
EK: 2 DURDO Ticaret Bakanlığı Onaylı Tadil Tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857108
BIST