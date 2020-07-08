***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin genel kurul tesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6.MaddeSPK Başvuru Tarihi 19.03.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 25.03.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 15.06.2020Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 08.07.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin 2020-2024 yılları arasında geçerli olacak şekilde, kayıtlı sermaye tavanının 30.000.000 Türk Lirası'ndan 100.000.000 Türk Lirası'na yükseltilmesine ilişkin talebi, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 09.04.2020 tarihli ve 50035491-431.02 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 DURDO Esas Sözleşme Tadil Metni SPK Onaylı.pdfEK: 2 DURDO Ticaret Bakanlığı Onaylı Tadil Tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857108BIST