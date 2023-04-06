***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan ArttırımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.04.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6.MaddeEk Açıklamalar06.04.2023 tarih ve 2023/04 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden1.Şirketimiz kayıtlı sermaye tavan süresine ilişkin iznin 2023-2027 yılları arasında geçerli olmak üzere belirlenmesine ve kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 Türk Lirası'ndan 500.000.000 Türk Lirası'na yükseltilmesine2.Bu kapsamda Şirket esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6. maddesinin ekli tadil metnine uygun olarak değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulmasına,3.Gerekli izinlerin alınmasını takiben yapılacak ilk genel kurul toplantısında Esas Sözleşme'nin 6. Maddesinin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132389BIST