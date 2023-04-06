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***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.04.2023 13:27
***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Arttırımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.04.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6.Madde

Ek Açıklamalar
06.04.2023 tarih ve 2023/04 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden
1.Şirketimiz kayıtlı sermaye tavan süresine ilişkin iznin 2023-2027 yılları arasında geçerli olmak üzere belirlenmesine ve kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 Türk Lirası'ndan 500.000.000 Türk Lirası'na yükseltilmesine
2.Bu kapsamda Şirket esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6. maddesinin ekli tadil metnine uygun olarak değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulmasına,
3.Gerekli izinlerin alınmasını takiben yapılacak ilk genel kurul toplantısında Esas Sözleşme'nin 6. Maddesinin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132389


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