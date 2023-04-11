***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.04.2023 12:51
***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Arttırımı SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.04.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6.Madde
SPK Başvuru Tarihi 10.04.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde
Kayıtlı sermaye tavan süresine ilişkin iznin, 2023-2027 yılları arasında geçerli olacak şekilde, kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 Türk Lirası'ndan 500.000.000 Türk Lirası'na yükseltilmesi ile ilgili gerekli iznin alınabilmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu'na 10.04.2023 tarih ve 119269 evrak kayıt numarası ile başvurumuz gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136197
BIST
16:025.086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -5,92
|Açılış
|: 5.111
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|Önceki Kapanış
|: 5.092
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5.144
En Düşük
5.082
16:0219,2874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0183
|Açılış
|: 19,6530
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|Önceki Kapanış
|: 19,6480
|
19,3079
En Düşük
19,2435
16:0221,0681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1379
|Açılış
|: 21,4300
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|Önceki Kapanış
|: 21,2900
|
21,0852
En Düşük
20,8745
16:021.239,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 5,86
|Açılış
|: 1.239,95
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|Önceki Kapanış
|: 1.234,09
|
1.245,01
En Düşük
1.231,97
BIST En Aktif Hisseler16:02
|BRSAN
|105,60
|120.844.778
|% 10,00
|
|EDIP
|7,81
|30.743.829
|% 10,00
|
|AYCES
|84,70
|20.244.853
|% 10,00
|
|AGESA
|29,64
|47.076.489
|% 9,94
|
|GLRYH
|8,74
|36.620.822
|% 9,94
|
|AVHOL
|17,08
|115.140.402
|% -9,53
|
|VANGD
|6,94
|10.467.190
|% -7,34
|
|DIRIT
|6,69
|538.577
|% -7,21
|
|HEDEF
|24,40
|75.514.436
|% -7,08
|
|CRDFA
|4,46
|69.344.530
|% -7,08
|
|GESAN
|84,00
|3.568.829.758
|% 2,75
|
|THYAO
|133,00
|3.387.580.474
|% -0,37
|
|KOZAL
|22,30
|2.566.141.047
|% 1,00
|
|EREGL
|36,06
|2.506.580.708
|% 0,50
|
|OYAKC
|35,16
|2.254.171.778
|% 2,21
|
|EKGYO
|7,27
|1.750.880.011
|% -0,27
|
|YKBNK
|10,10
|1.237.061.420
|% 1,30
|
|KOZAL
|22,30
|2.566.141.047
|% 1,00
|
|ZOREN
|5,17
|507.268.216
|% 5,94
|
|ISCTR
|12,10
|1.152.462.668
|% 0,33
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2833
|19,2874
|% 0,09
|
|Euro
|21,0561
|21,0681
|% 0,66
|
|Sterlin
|23,9017
|24,0216
|% 0,45
|
|Frank
|21,2236
|21,3515
|% 0,54
|
|Riyal
|5,1258
|5,1515
|% 0,09
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.999
|1.999
|7,30
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.240
|5,86
|
|Cumhuriyet
|8.474
|8.602
|24,00
|
|Tam
|8.523
|8.578
|-1,00
|
|Yarım
|4.163
|4.197
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.081
|2.099
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,45
|15,47
|0,05
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|B. Petrol
|83,96
|83,96
|-0,22
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