***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.05.2023 14:27
***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.04.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6.Madde
SPK Başvuru Tarihi 10.04.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.05.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2023-2027 yılları arasında geçerli olacak şekilde, kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 Türk Lirası'ndan 500.000.000 Türk Lirası'na yükseltilmesine ilişkin talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.05.2023 tarih ve 36730 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ana sözleşme tadil.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146792
BIST
14:584.540
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 54,22
|Açılış
|: 4.470
|
|Önceki Kapanış
|: 4.486
|
4.578
En Düşük
4.470
14:5819,4885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0202
|Açılış
|: 20,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
19,4954
En Düşük
19,4503
14:5821,6399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1071
|Açılış
|: 22,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3000
|
21,7061
En Düşük
21,5153
14:581.279,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,11
|Açılış
|: 1.279,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.275,51
|
1.302,54
En Düşük
1.271,71
BIST En Aktif Hisseler14:57
|KGYO
|42,24
|11.987.332
|% 10,00
|
|ISBTR
|38.500,00
|192.500
|% 10,00
|
|SELVA
|8,59
|29.558.635
|% 9,99
|
|ASUZU
|136,80
|33.872.890
|% 9,97
|
|GRTRK
|31,12
|46.336.031
|% 9,96
|
|IHAAS
|156,40
|9.933.356
|% -7,73
|
|UMPAS
|3,25
|156.666
|% -7,14
|
|SAMAT
|22,28
|25.024.574
|% -4,95
|
|PAMEL
|171,60
|25.372.033
|% -4,67
|
|CASA
|114,20
|303.214
|% -4,27
|
|THYAO
|128,60
|2.567.191.552
|% -0,46
|
|KOZAL
|16,90
|2.419.497.883
|% 3,30
|
|EUPWR
|80,20
|2.004.226.507
|% 2,23
|
|EREGL
|31,32
|1.521.447.285
|% 0,06
|
|TUPRS
|68,20
|1.411.230.134
|% -1,16
|
|KOZAL
|16,90
|2.419.497.883
|% 3,30
|
|EKGYO
|5,56
|498.701.616
|% 0,54
|
|ISCTR
|10,77
|523.712.293
|% 1,60
|
|EREGL
|31,32
|1.521.447.285
|% 0,06
|
|KRDMD
|14,01
|653.156.769
|% 2,19
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4786
|19,4971
|% 0,15
|
|Euro
|21,6192
|21,6378
|% 0,49
|
|Sterlin
|24,4438
|24,5664
|% 0,29
|
|Frank
|21,9297
|22,0618
|% 0,11
|
|Riyal
|5,1799
|5,2059
|% 0,14
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.041
|2.041
|2,16
|
|Altın Gr.
|1.280
|1.280
|4,36
|
|Cumhuriyet
|9.150
|9.289
|62,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.503
|4.591
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.251
|2.288
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|25,56
|25,58
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|16,04
|16,06
|0,05
|
|B. Petrol
|72,50
|72,50
|0,17
|